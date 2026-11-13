Manovra 2027, il Governo fa dietrofront sulla scuola. Meloni: «Un segnale, ma non erano tagli»

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Il Governo Meloni rivede alcune delle misure previste nella Manovra economica 2027, aprendo alla possibilità di modificare il testo durante l'esame parlamentare. Al centro del confronto ci sono soprattutto scuola, sanità e pensioni, ma anche le disposizioni fiscali relative al Superbonus e alla cosiddetta exit tax.

La questione più delicata riguarda la scuola, dove la prevista riduzione di circa 7mila posti tra docenti e personale Ata ha provocato forti proteste da parte dei sindacati e perplessità all'interno della stessa maggioranza.

L'esecutivo si prepara a intervenire sulla misura, valutando un ridimensionamento o un rinvio al 2029. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende l'impostazione del provvedimento, sostenendo che non si trattasse di veri e propri tagli, ma di un adeguamento degli organici all'andamento della popolazione scolastica.

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Scuola, possibile rinvio al 2029 della riduzione del personale

La decisione di rivedere la norma arriva dopo le contestazioni delle organizzazioni sindacali e le richieste avanzate dai partiti di maggioranza.

Forza Italia ha giudicato irricevibile la riduzione degli organici, soprattutto perché i risparmi previsti non sarebbero stati reinvestiti nel settore dell'istruzione. Anche la Lega ha avviato una riflessione su possibili modifiche.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha confermato che il Governo sta lavorando alla questione.

Secondo i dati illustrati dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, tra il 2021 e il 2026 la popolazione scolastica è diminuita del 6,22%, mentre il personale docente è aumentato del 2,01%, percentuale che sale al 6,73% considerando anche il sostegno in deroga.

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La soluzione allo studio sarebbe quella di posticipare al 2029 la riduzione del personale, ma la modifica non risulta ancora definitivamente approvata.

Sanità, possibili nuove risorse per il Servizio sanitario nazionale

Un altro fronte sul quale il Governo si è dichiarato disponibile a intervenire riguarda la sanità pubblica.

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La Manovra prevede già un incremento di 2,4 miliardi di euro per il 2027, ai quali si aggiunge un miliardo precedentemente stanziato. Per il biennio 2028-2029 sono previsti ulteriori 2,3 miliardi annui.

Le Regioni chiedono però un rafforzamento dei finanziamenti, ritenendo insufficienti le risorse rispetto alle esigenze del sistema sanitario.

A sollevare perplessità è stato anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha criticato la destinazione di quasi il 40% delle risorse sanitarie considerate nelle proprie valutazioni al sostegno della domanda di prestazioni prevalentemente private, anziché al potenziamento diretto delle strutture pubbliche.

Il Governo valuta quindi eventuali correttivi, anche se resta da verificare la disponibilità di ulteriori coperture finanziarie.

Pensioni, resta aperto il confronto nella maggioranza

Più complessa la partita sulle pensioni, dove permangono divergenze tra le forze politiche che sostengono l'esecutivo.

Uno dei punti controversi riguarda il meccanismo di rivalutazione degli assegni previdenziali, sul quale appare difficile trovare nuove risorse.

La Lega spinge per utilizzare gli 850 milioni di euro previsti per la previdenza in uscita per favorire forme di pensionamento anticipato, mentre Fratelli d'Italia ritiene prioritario sostenere i lavoratori impegnati in attività usuranti e gli interventi di carattere sociale.

Allo studio anche un fondo previdenziale dedicato al personale del comparto sicurezza, per compensare gli effetti del sistema contributivo sugli assegni di chi lascia anticipatamente il servizio.

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