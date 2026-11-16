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Allarme bomba nelle scuole italiane, nuove email minatorie: «Esplosione tra 40 minuti»
Torna la paura tra i banchi dopo l'arrivo di messaggi minacciosi. Gli istituti restano aperti secondo le indicazioni del Viminale
Una nuova ondata di email di allarme bomba ha interessato nella mattinata di lunedì 16 novembre diverse scuole italiane. I messaggi, arrivati agli istituti scolastici, contengono una minaccia di esplosione imminente e richiamano comunicazioni analoghe recapitate nei giorni precedenti.
Il contenuto della nuova email
«Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio», si legge nel testo riportato della mail. Il messaggio prosegue con un’indicazione precisa: «L’esplosione avverrà tra 40 minuti».
La comunicazione è firmata M.A., iniziali associate al nome Mikhail Andropov e già comparse nelle email simili inviate nei giorni scorsi.
La direttiva del Viminale e le verifiche
Secondo quanto si apprende, nessuno degli istituti interessati sarebbe stato evacuato in applicazione delle indicazioni del Ministero dell’Interno relative alla gestione delle segnalazioni seriali. Le disposizioni puntano a distinguere le minacce ritenute attendibili dai messaggi ripetitivi o sostanzialmente identici, evitando interruzioni indiscriminate delle attività scolastiche.
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