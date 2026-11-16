Lunedì 16 novembre
Torresette
TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. 24 News

Allarme bomba nelle scuole italiane, nuove email minatorie: «Esplosione tra 40 minuti»

Benni Gagliardi 2 min di lettura
Allarme bomba nelle scuole italiane, nuove email minatorie: «Esplosione tra 40 minuti»

Torna la paura tra i banchi dopo l'arrivo di messaggi minacciosi. Gli istituti restano aperti secondo le indicazioni del Viminale

Pubblicità

Una nuova ondata di email di allarme bomba ha interessato nella mattinata di lunedì 16 novembre diverse scuole italiane. I messaggi, arrivati agli istituti scolastici, contengono una minaccia di esplosione imminente e richiamano comunicazioni analoghe recapitate nei giorni precedenti.

Il contenuto della nuova email

«Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio», si legge nel testo riportato della mail. Il messaggio prosegue con un’indicazione precisa: «L’esplosione avverrà tra 40 minuti».

Pubblicità
Pubblicità

La comunicazione è firmata M.A., iniziali associate al nome Mikhail Andropov e già comparse nelle email simili inviate nei giorni scorsi.

La direttiva del Viminale e le verifiche

Secondo quanto si apprende, nessuno degli istituti interessati sarebbe stato evacuato in applicazione delle indicazioni del Ministero dell’Interno relative alla gestione delle segnalazioni seriali. Le disposizioni puntano a distinguere le minacce ritenute attendibili dai messaggi ripetitivi o sostanzialmente identici, evitando interruzioni indiscriminate delle attività scolastiche.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/24-news/2026/11/16/allarme-bomba-nelle-scuole-italiane-nuove-email-minatorie-esplosione-tra-40-minuti

Commenti

Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.