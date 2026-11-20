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Venerdì di sciopero generale in tutta Italia. Oggi, 20 novembre, lavoratori del pubblico e del privato incrociano le braccia per la mobilitazione proclamata dalla Cgil, alla quale si affiancano Cobas, Usb e altre sigle sindacali. Una giornata di proteste che coinvolge diversi settori, dai trasporti alla scuola, fino ai servizi pubblici.

Circa 100 le piazze coinvolte dalle iniziative sindacali in tutta Italia. Scontri a Bologna e Roma. Nel capoluogo emiliano i reparti anti-sommossa di polizia e carabinieri hanno respinto con cariche di alleggerimento i collettivi che tentavano di raggiungere la sede di Confindustria.

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A Roma al corteo principale della Cgil il segretario generale Maurizio Landini con Elly Schlein e Giuseppe Conte. “Dai primi numeri che ci arrivano siamo ampiamente più di un milione”, dice Landini prendendo la parola per il comizio finale in via dei Fori. C'è stato un primo momento di tensione e, poi, gli scontri. Il corteo diretto verso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato temporaneamente bloccato da un gruppo di incappucciati con felpe e passamontagna neri che ha trascinato dei cassonetti in strada intimando di non effettuare riprese. Dopo un diverbio con gli stessi manifestanti, contrari a tali gesti, gli incappucciati si sono dileguati e la marcia è proseguita pacificamente. Gli scontri ci sono stati sempre all'altezza del ministero dell'Istruzione in viale Trastevere con lancio di bottiglie contro le forze dell'ordine che si sono protette con gli scudi. Un gruppo di manifestanti ha divelto anche un segnale stradale.

Sul fronte dei trasporti, possibili disagi per autobus, tram e metropolitane, con modalità e fasce di garanzia differenti a seconda delle città. A Roma Atac assicura il servizio dalle 17 alle 19.59. Coinvolto anche il mondo della scuola, con adesioni e iniziative promosse da diverse organizzazioni sindacali.