Le principali notizie della domenica, gli aggiornamenti dalla Campania e gli appuntamenti sportivi della giornata.

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La rassegna stampa di domenica 29 novembre 2026. In primo piano il confronto tra Governo e magistratura, le polemiche sulla legge elettorale e le questioni legate alla manovra finanziaria. In Campania nuova allerta per vento forte e mareggiate. Nello sport, grande attesa per la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna.

Italia e politica

Magistrati, Nordio propone il pagamento a rate degli arretrati

La proposta del ministro della Giustizia alimenta il confronto con le toghe. Contrario il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, mentre Antonio Tajani prende le distanze da una contrapposizione generalizzata con la magistratura.

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Sanità, ricorso dell'Emilia-Romagna alla Consulta

La Regione contesta i tagli alla sanità, portando la questione delle risorse destinate al servizio sanitario all'attenzione della Corte costituzionale.

Esteri

Spagna al voto, 38,7 milioni di elettori chiamati alle urne

Elezioni politiche anticipate oggi per il rinnovo del Parlamento spagnolo. Il premier socialista Pedro Sánchez si confronta con il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo e la destra di Vox, guidata da Santiago Abascal. Grande attenzione in Europa per le possibili ripercussioni del voto sugli equilibri politici comunitari. Seggi aperti dalle 9 alle 20, primi risultati attesi intorno alle 22:30.

Medio Oriente, Tajani invita alla massima prudenza

Dopo la morte dei due tecnici italiani in Kuwait, il ministro degli Esteri ha precisato che al momento non sono previste evacuazioni degli italiani presenti nelle aree a rischio. La Farnesina continua a lavorare per ridurre le tensioni internazionali.

Ucraina, preoccupazione per l'allargamento del conflitto al Mediterraneo

L'Italia ribadisce la necessità di evitare un'estensione della guerra russo-ucraina, dopo le tensioni diplomatiche dei giorni scorsi tra Roma e Kiev per l'operazione militare nel porto libico di Bengasi.

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Economia

Manovra, la Cisl chiede maggiori risorse per le pensioni

La segretaria generale Daniela Fumarola, intervenuta alla mobilitazione nazionale del sindacato a Gioia Tauro, ha definito la legge di bilancio prevalentemente difensiva, chiedendo il superamento delle restrizioni sulla rivalutazione degli assegni pensionistici. Tra le richieste della Cisl anche il ripristino di Opzione donna, la stabilizzazione dell'Ape sociale e una pensione di garanzia per i giovani.

Cronaca nazionale

Roma, donna trovata morta in strada. Il corpo della donna è stato rinvenuto senza vestiti e con lesioni alla testa. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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Campania e area vesuviana

Campania, allerta per vento forte e mareggiate

Il nuovo avviso della Protezione Civile regionale resterà in vigore fino alle ore 20 di oggi, domenica 29 novembre. A Napoli disposta la chiusura dei parchi cittadini e il divieto di accesso alle spiagge pubbliche. Possibili ripercussioni sui collegamenti marittimi con le isole del Golfo.

Pompei, arrestato un 24enne per droga

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha fermato un giovane in via Aldo Moro, trovandolo in possesso di circa 350 grammi di cannabinoidi. Complessivamente sono state identificate 79 persone e controllati 56 veicoli.

Boscotrecase, arrestato un 28enne dopo un controllo della Polizia

L'uomo è accusato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nei pressi del luogo dell'intervento è stata inoltre rinvenuta un'arma, sequestrata a carico di ignoti.

Napoli, allarme furti nelle abitazioni a Posillipo

Cresce la preoccupazione dei residenti per i numerosi episodi segnalati nelle ultime settimane, soprattutto nelle zone di Marechiaro, Capo Posillipo e via Belsito.

Napoli, scoperto compro oro abusivo al Borgo Orefici

La Polizia ha sottoposto a sequestro un'attività commerciale che avrebbe continuato a operare nonostante un provvedimento di cessazione. Due persone denunciate.

Sport

Coppa Davis, oggi la finale Italia-Spagna

Alle 15, alla BolognaFiere Arena, gli azzurri affronteranno la formazione guidata da Carlos Alcaraz, che in semifinale ha superato la Gran Bretagna per 2-0. L'Italia potrà contare su Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori.

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Serie A, Lazio e Inter vittoriose negli anticipi

La squadra di Gennaro Gattuso batte il Torino per 2-1 e conserva il primato in classifica. L'Inter travolge il Genoa per 4-0, mentre il Frosinone supera il Parma per 3-0.

Napoli, oggi la trasferta contro il Sassuolo

Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 15. A dirigere l'incontro sarà Marco Guida, arbitro di Torre Annunziata.

Il programma odierno della Serie A

Udinese-Fiorentina (ore 12:30), Sassuolo-Napoli (ore 15:00), Roma-Monza (ore 18:00), Como-Juventus (ore 20:45).

Savoia, il ritorno al San Nicola di Bari dopo 60 anni

Grande attesa tra i tifosi biancoscudati per la prestigiosa sfida contro i pugliesi. La formazione oplontina è reduce da due vittorie consecutive contro Giugliano e Sorrento.

Turris, oggi derby con la Nocerina al Liguori

Alle ore 15 i corallini di Franco Fabiano affrontano la Nocerina nella 14ª giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione di Torre del Greco, reduce dal pareggio a reti inviolate contro l'Ebolitana, occupa le zone alte della classifica con 23 punti. A dirigere l'incontro sarà Alessandro Femia della sezione di Locri. Vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno.

Formula 1, Russell in pole in Qatar

Prima fila tutta Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli. Il Gran Premio prenderà il via alle ore 17.

MotoGP, ultimo appuntamento a Valencia

Alle ore 14 la gara conclusiva del Motomondiale, nella quale sarà assegnato il titolo costruttori.

Gli appuntamenti della giornata

Torre Annunziata: terza e ultima giornata di ExpoFlora Italy, la fiera internazionale dedicata al florovivaismo in via Terragneta. Apertura al pubblico dalle ore 10 alle 19.

Pompei: ultimo giorno di Choco Pompei, la fiera del cioccolato artigianale e delle specialità dolciarie italiane in piazza Bartolo Longo.

Ottaviano: mercatini di Natale negli spazi di Palazzo Mediceo, tra artigianato, prodotti tipici e atmosfere natalizie.

Vico Equense: alle 17:30, in piazza Umberto I, inaugurazione delle festività natalizie con l'accensione dell'albero e delle luminarie. Alle 19:30 concerto del coro Non Solo Gospel.

Piano di Sorrento: ultima giornata di «Mattoncini in Villa», esposizione di costruzioni a Villa Fondi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Ingresso gratuito.

Napoli: alla Mostra d'Oltremare appuntamento con la Fiera del Baratto e dell'Usato.

Bacoli: dalle 9 alle 13, al Parco Borbonico del Fusaro, appuntamento con il Paniere Flegreo, dedicato ai produttori e alle eccellenze agroalimentari del territorio.

Benevento: al via «In Canto di Natale», con il Villaggio di Babbo Natale, spettacoli di burattini e concerti di zampogne lungo corso Garibaldi.

Castel Morrone (Caserta): dalle 17 appuntamento con «Candele al Borgo». Oltre diecimila candele illumineranno il borgo Castelluccia, tra musica e artisti di strada.

Controne (Salerno): giornata conclusiva della 42ª Sagra del Fagiolo, con apertura degli stand gastronomici dalle ore 12.