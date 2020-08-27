A cura della Redazione

La Commissione elettorale del comune di Torre Annunziata ha nominato stamattina i 208 scrutatori che presiederanno le 52 sezioni elettorali alle prossime elezioni regionali in programma nei giorni 20 e 21 settembre prossimi.

Qui di seguito, il cognome, il nome, il sesso e il numero della sezione:

ALTOBELLI CARMELA F 1
D'AQUINO MARIA F 1
PONTILLO ANGELA F 1
VIANELLO LIVIO M 1
BAGNARA VIRGINIA F 2
COLUCCI MADDALENA F 2
D'AVINO LUCIO M 2
MARASCO BELINDA F 2
AMURA CARMELA F 3
ARCAMONE ANTONIO M 3
DE ANGELIS CIRO M 3
SOLIMENO FILOMENA F 3
ASTA DOMENICO M 4
DE NICOLA VINCENZO M 4
NAPPI CARMELA F 4
SOBRA MARIANNA F 4
AMATO STANISLAO M 5
DE MAIO MICHELINA F 5
DI LEVA VINCENZO M 5
PANE ANNAMARIA F 5
ANNUNZIATA AURORA F 6
AVINO ELVIRA F 6
DE SIMONE AMEDEO M 6
PERFETTO ANTONIO M 6
DI CASOLA MADDALENA F 7
FEDERICO DOMENICO M 7
LA ROCCA MARIA F 7
SANSONE ADELE F 7
ATTANASIO ANDREA M 8
BATTIPAGLIA PASQUALE M 8
CARLINO MARCO M 8
ESPOSITO OREFICE BENEDETTA F 8
ACUNZO ALESSIA F 9
DELICATO LUIGI M 9
PAPA MARIO M 9
VILLANI MICHELE M 9
ALFIERI CARLA F 10
DONNARUMMA BIAGIO M 10
FIORE COSTANTINO M 10
PINTO COLOMBA F 10
ARICO' ANNA F 11
BORRELLI GIUSEPPINA F 11
FONTANELLA GIOVANNI M 11
RUSSO SILVIA F 11
BAINO LAZARO M 12
FARINA LUCA M 12
RUSSO PATRIZIA F 12
VENEZIANO FILOMENA F 12
BENESTANTE MATTIA M 13
D'UVA ROSANNA F 13
ESPOSITO GENNARO M 13
FERRANTE GIANLUCA M 13
AURELIO DENISE F 14
BISOGNO ALFONSO M 14
GIORDANO SALVATORE M 14
SARNELLO ANIELLO M 14
BENTIVOGLIO ISABEAU F 15
BIRRANTE PIETRO M 15
GALLO LAURA F 15
SCARPA GIOVANNA F 15
BONAVITA MARIO M 16
GOLIA FRANCESCA F 16
SCOGNAMIGLIO ALFONSO RANIERI M 16
SETARO MARIO M 16
BALZANO MARIANEVE F 17
CARFORA ANGELA F 17
GIRASOLE CARMELA F 17
LA ROCCA ROSALBA F 17
BISOGNO LUCA M 18
SANSONE ANDREINA F 18
SPINELLI GIUSEPPINA F 18
TESTA ANNA F 18
ANASTASIO FRANCESCO M 19
BOTTA MARTINA F 19
DE LUCA GIOVANNA F 19
GELSOMINO FRANCESCO M 19
ANZALONE VINCENZO M 20
BUCCIERO GIUSEPPINA F 20
LANGELLA TERESA F 20
VITIELLO ROSA F 20
BUO PASQUALE M 21
CAIAZZO SALVATORE M 21
LONGOBARDI FRANCESCA F 21
MAGNANI DEBORHA F 21
CARAVIELLO ANTONIO M 22
MANCO RICCARDO M 22
OLIVA DALILA F 22
VITIELLO MARIANNA F 22
CAROTENUTO MARIA F 23
CASCONE EMILIO M 23
MARANO FRANCESCO M 23
MERLUZZO BENITO M 23
CAPITALE ALFONSINA F 24
NASTRI VERONICA F 24
OLEANDRO EMILIA F 24
SORRENTINO SIMONA F 24
BIANCO MARTINA F 25
CUTOLO CIRO M 25
RANIERI ANTONIETTA F 25
VITIELLO UGO M 25
CARUSO LUCIA F 26
IORIO CARMINE M 26
NISI IVAN M 26
OLIVIERO LOREDANA F 26
ALESSANDRELLA MARCO M 27
CASCONE MARIAROSARIA F 27
D'AVINO FRANCESCA F 27
PADULANO SERENA F 27
CIMMINO SIANO GIOVANNA F 28
D'AVINO GIOVANNI M 28
GAROFALO VALENTINA RITA F 28
PORZIO CARMELA F 28
CIRILLO MARIA GIOVANNA F 29
FIORE ELEONORA F 29
PETRILLO VINCENZO M 29
PROTA LUIGI M 29
AMATO GIUSEPPINA F 30
BUO CRISTINA F 30
CASO VINCENZO M 30
CIVARO ANNA F 30
COLLETTO CARMELA F 31
CONATO MAURO M 31
SOLOFRA SIMONA F 31
TURRI ANNA F 31
COLLETTO VINCENZO M 32
GRAZIANO ORSOLA F 32
LUBRINO STELLA F 32
RUSSO ELVIRA F 32
CHIACCHIERA GEORGIANA F 33
CIRILLO PATRIZIA F 33
DI PAOLA ANNA ILARIA F 33
SAMMARCO ERMINIA F 33
CORCIONE ANNARITA F 34
CORNELIO MEGLIO LORIS M 34
RODIO EMIDDIO M 34
SCHIAVELLO ANTONIETTA F 34
CONATO ROSARIA F 35
DAMIANI CASSILDE F 35
DE CARLUCCIO PASQUALE M 35
SOLIMENO BIANCA F 35
DI CASOLA MONICA F 36
GALLO ORSOLA F 36
SANSEVERINO CARMELA F 36
VALENTE LUIGIA F 36
CARLUCCIO AMALIA F 37
DE ROSA ORIANA F 37
ROBELLO MIRA F 37
SOLIMENE SALVATORE M 37
ALESSANDRELLA ANDREA M 38
DAMIANO CAROLINA F 38
ESPOSITO IMMACOLATA F 38
IAPICCA GIUSEPPINA F 38
BONAVOLONTA' DANIELA F 39
COSTANTINO DANIELE M 39
FORGIONE ANTONELLO M 39
MARINO ANNACLAUDIA F 39
GALLO VINCENZO M 40
LIMITO MARIA F 40
MESCOLO CIRO M 40
OLIVA FEDERICA F 40
FLAUTO MARIAGRAZIA F 41
GALLO MARIA F 41
MANCO CARMELA F 41
PINTO DIEGO FRANCESCO M 41
FLAUTO ANGELA F 42
GUARRO MARIA F 42
GUARRO SALVATORE M 42
REDA FRANCESCA F 42
COLLARO ANTONIA F 43
GIORDANO SONIA F 43
IZZO PATRIZIA F 43
VITIELLO MARTINA F 43
ICARNE DARIO M 44
MATRONE MARCELLA F 44
PANTALEONE GIANLUCA M 44
PINTO ANTONELLA F 44
BOTTA ANTONIO M 45
D'AURIA DAVIDE M 45
MERCURIO VALENTINA F 45
PREVEGGENTI MARCO M 45
QUARTUCCIO FELICIA F 46
RICCIARDI PASQUALINA F 46
RISO ANGELO M 46
VITIELLO ANNARITA F 46
OLIVA MARIA ROSARIA F 47
RUGGIERO ROBERTO M 47
SALIERNO GIOVANNA F 47
SGUEO CARMELA F 47
SICIGNANO GIUSEPPE M 48
SIMONETTI CARMELA F 48
TUFARELLI ALFONSO M 48
VANGONE MARIA F 48
CASCONE MARIA F 49
LUONGO ANNA RITA F 49
SORRENTINO DARIO M 49
VARIOPINTO SARA FILOMENA F 49
DONADIO ROSSELLA F 50
SCARDONE MARIA F 50
SESSA FRANCESCO M 50
SPERANDEO ALFONSO M 50
PETRILLO GIANFRANCO M 51
VENDITTO ANNA F 51
VERRONE LUCIA F 51
VITIELLO ANNA LINDA F 51
VERSO MARIAGRAZIA F 52
VICEDOMINI FRANCESCO M 52
VILLANI CAROLA F 52
VITIELLO ALFONSO M 52