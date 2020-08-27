La Commissione elettorale del comune di Torre Annunziata ha nominato stamattina i 208 scrutatori che presiederanno le 52 sezioni elettorali alle prossime elezioni regionali in programma nei giorni 20 e 21 settembre prossimi.
Qui di seguito, il cognome, il nome, il sesso e il numero della sezione:
|ALTOBELLI
|CARMELA
|F
|1
|D'AQUINO
|MARIA
|F
|1
|PONTILLO
|ANGELA
|F
|1
|VIANELLO
|LIVIO
|M
|1
|BAGNARA
|VIRGINIA
|F
|2
|COLUCCI
|MADDALENA
|F
|2
|D'AVINO
|LUCIO
|M
|2
|MARASCO
|BELINDA
|F
|2
|AMURA
|CARMELA
|F
|3
|ARCAMONE
|ANTONIO
|M
|3
|DE ANGELIS
|CIRO
|M
|3
|SOLIMENO
|FILOMENA
|F
|3
|ASTA
|DOMENICO
|M
|4
|DE NICOLA
|VINCENZO
|M
|4
|NAPPI
|CARMELA
|F
|4
|SOBRA
|MARIANNA
|F
|4
|AMATO
|STANISLAO
|M
|5
|DE MAIO
|MICHELINA
|F
|5
|DI LEVA
|VINCENZO
|M
|5
|PANE
|ANNAMARIA
|F
|5
|ANNUNZIATA
|AURORA
|F
|6
|AVINO
|ELVIRA
|F
|6
|DE SIMONE
|AMEDEO
|M
|6
|PERFETTO
|ANTONIO
|M
|6
|DI CASOLA
|MADDALENA
|F
|7
|FEDERICO
|DOMENICO
|M
|7
|LA ROCCA
|MARIA
|F
|7
|SANSONE
|ADELE
|F
|7
|ATTANASIO
|ANDREA
|M
|8
|BATTIPAGLIA
|PASQUALE
|M
|8
|CARLINO
|MARCO
|M
|8
|ESPOSITO OREFICE
|BENEDETTA
|F
|8
|ACUNZO
|ALESSIA
|F
|9
|DELICATO
|LUIGI
|M
|9
|PAPA
|MARIO
|M
|9
|VILLANI
|MICHELE
|M
|9
|ALFIERI
|CARLA
|F
|10
|DONNARUMMA
|BIAGIO
|M
|10
|FIORE
|COSTANTINO
|M
|10
|PINTO
|COLOMBA
|F
|10
|ARICO'
|ANNA
|F
|11
|BORRELLI
|GIUSEPPINA
|F
|11
|FONTANELLA
|GIOVANNI
|M
|11
|RUSSO
|SILVIA
|F
|11
|BAINO
|LAZARO
|M
|12
|FARINA
|LUCA
|M
|12
|RUSSO
|PATRIZIA
|F
|12
|VENEZIANO
|FILOMENA
|F
|12
|BENESTANTE
|MATTIA
|M
|13
|D'UVA
|ROSANNA
|F
|13
|ESPOSITO
|GENNARO
|M
|13
|FERRANTE
|GIANLUCA
|M
|13
|AURELIO
|DENISE
|F
|14
|BISOGNO
|ALFONSO
|M
|14
|GIORDANO
|SALVATORE
|M
|14
|SARNELLO
|ANIELLO
|M
|14
|BENTIVOGLIO
|ISABEAU
|F
|15
|BIRRANTE
|PIETRO
|M
|15
|GALLO
|LAURA
|F
|15
|SCARPA
|GIOVANNA
|F
|15
|BONAVITA
|MARIO
|M
|16
|GOLIA
|FRANCESCA
|F
|16
|SCOGNAMIGLIO
|ALFONSO RANIERI
|M
|16
|SETARO
|MARIO
|M
|16
|BALZANO
|MARIANEVE
|F
|17
|CARFORA
|ANGELA
|F
|17
|GIRASOLE
|CARMELA
|F
|17
|LA ROCCA
|ROSALBA
|F
|17
|BISOGNO
|LUCA
|M
|18
|SANSONE
|ANDREINA
|F
|18
|SPINELLI
|GIUSEPPINA
|F
|18
|TESTA
|ANNA
|F
|18
|ANASTASIO
|FRANCESCO
|M
|19
|BOTTA
|MARTINA
|F
|19
|DE LUCA
|GIOVANNA
|F
|19
|GELSOMINO
|FRANCESCO
|M
|19
|ANZALONE
|VINCENZO
|M
|20
|BUCCIERO
|GIUSEPPINA
|F
|20
|LANGELLA
|TERESA
|F
|20
|VITIELLO
|ROSA
|F
|20
|BUO
|PASQUALE
|M
|21
|CAIAZZO
|SALVATORE
|M
|21
|LONGOBARDI
|FRANCESCA
|F
|21
|MAGNANI
|DEBORHA
|F
|21
|CARAVIELLO
|ANTONIO
|M
|22
|MANCO
|RICCARDO
|M
|22
|OLIVA
|DALILA
|F
|22
|VITIELLO
|MARIANNA
|F
|22
|CAROTENUTO
|MARIA
|F
|23
|CASCONE
|EMILIO
|M
|23
|MARANO
|FRANCESCO
|M
|23
|MERLUZZO
|BENITO
|M
|23
|CAPITALE
|ALFONSINA
|F
|24
|NASTRI
|VERONICA
|F
|24
|OLEANDRO
|EMILIA
|F
|24
|SORRENTINO
|SIMONA
|F
|24
|BIANCO
|MARTINA
|F
|25
|CUTOLO
|CIRO
|M
|25
|RANIERI
|ANTONIETTA
|F
|25
|VITIELLO
|UGO
|M
|25
|CARUSO
|LUCIA
|F
|26
|IORIO
|CARMINE
|M
|26
|NISI
|IVAN
|M
|26
|OLIVIERO
|LOREDANA
|F
|26
|ALESSANDRELLA
|MARCO
|M
|27
|CASCONE
|MARIAROSARIA
|F
|27
|D'AVINO
|FRANCESCA
|F
|27
|PADULANO
|SERENA
|F
|27
|CIMMINO SIANO
|GIOVANNA
|F
|28
|D'AVINO
|GIOVANNI
|M
|28
|GAROFALO
|VALENTINA RITA
|F
|28
|PORZIO
|CARMELA
|F
|28
|CIRILLO
|MARIA GIOVANNA
|F
|29
|FIORE
|ELEONORA
|F
|29
|PETRILLO
|VINCENZO
|M
|29
|PROTA
|LUIGI
|M
|29
|AMATO
|GIUSEPPINA
|F
|30
|BUO
|CRISTINA
|F
|30
|CASO
|VINCENZO
|M
|30
|CIVARO
|ANNA
|F
|30
|COLLETTO
|CARMELA
|F
|31
|CONATO
|MAURO
|M
|31
|SOLOFRA
|SIMONA
|F
|31
|TURRI
|ANNA
|F
|31
|COLLETTO
|VINCENZO
|M
|32
|GRAZIANO
|ORSOLA
|F
|32
|LUBRINO
|STELLA
|F
|32
|RUSSO
|ELVIRA
|F
|32
|CHIACCHIERA
|GEORGIANA
|F
|33
|CIRILLO
|PATRIZIA
|F
|33
|DI PAOLA
|ANNA ILARIA
|F
|33
|SAMMARCO
|ERMINIA
|F
|33
|CORCIONE
|ANNARITA
|F
|34
|CORNELIO MEGLIO
|LORIS
|M
|34
|RODIO
|EMIDDIO
|M
|34
|SCHIAVELLO
|ANTONIETTA
|F
|34
|CONATO
|ROSARIA
|F
|35
|DAMIANI
|CASSILDE
|F
|35
|DE CARLUCCIO
|PASQUALE
|M
|35
|SOLIMENO
|BIANCA
|F
|35
|DI CASOLA
|MONICA
|F
|36
|GALLO
|ORSOLA
|F
|36
|SANSEVERINO
|CARMELA
|F
|36
|VALENTE
|LUIGIA
|F
|36
|CARLUCCIO
|AMALIA
|F
|37
|DE ROSA
|ORIANA
|F
|37
|ROBELLO
|MIRA
|F
|37
|SOLIMENE
|SALVATORE
|M
|37
|ALESSANDRELLA
|ANDREA
|M
|38
|DAMIANO
|CAROLINA
|F
|38
|ESPOSITO
|IMMACOLATA
|F
|38
|IAPICCA
|GIUSEPPINA
|F
|38
|BONAVOLONTA'
|DANIELA
|F
|39
|COSTANTINO
|DANIELE
|M
|39
|FORGIONE
|ANTONELLO
|M
|39
|MARINO
|ANNACLAUDIA
|F
|39
|GALLO
|VINCENZO
|M
|40
|LIMITO
|MARIA
|F
|40
|MESCOLO
|CIRO
|M
|40
|OLIVA
|FEDERICA
|F
|40
|FLAUTO
|MARIAGRAZIA
|F
|41
|GALLO
|MARIA
|F
|41
|MANCO
|CARMELA
|F
|41
|PINTO
|DIEGO FRANCESCO
|M
|41
|FLAUTO
|ANGELA
|F
|42
|GUARRO
|MARIA
|F
|42
|GUARRO
|SALVATORE
|M
|42
|REDA
|FRANCESCA
|F
|42
|COLLARO
|ANTONIA
|F
|43
|GIORDANO
|SONIA
|F
|43
|IZZO
|PATRIZIA
|F
|43
|VITIELLO
|MARTINA
|F
|43
|ICARNE
|DARIO
|M
|44
|MATRONE
|MARCELLA
|F
|44
|PANTALEONE
|GIANLUCA
|M
|44
|PINTO
|ANTONELLA
|F
|44
|BOTTA
|ANTONIO
|M
|45
|D'AURIA
|DAVIDE
|M
|45
|MERCURIO
|VALENTINA
|F
|45
|PREVEGGENTI
|MARCO
|M
|45
|QUARTUCCIO
|FELICIA
|F
|46
|RICCIARDI
|PASQUALINA
|F
|46
|RISO
|ANGELO
|M
|46
|VITIELLO
|ANNARITA
|F
|46
|OLIVA
|MARIA ROSARIA
|F
|47
|RUGGIERO
|ROBERTO
|M
|47
|SALIERNO
|GIOVANNA
|F
|47
|SGUEO
|CARMELA
|F
|47
|SICIGNANO
|GIUSEPPE
|M
|48
|SIMONETTI
|CARMELA
|F
|48
|TUFARELLI
|ALFONSO
|M
|48
|VANGONE
|MARIA
|F
|48
|CASCONE
|MARIA
|F
|49
|LUONGO
|ANNA RITA
|F
|49
|SORRENTINO
|DARIO
|M
|49
|VARIOPINTO
|SARA FILOMENA
|F
|49
|DONADIO
|ROSSELLA
|F
|50
|SCARDONE
|MARIA
|F
|50
|SESSA
|FRANCESCO
|M
|50
|SPERANDEO
|ALFONSO
|M
|50
|PETRILLO
|GIANFRANCO
|M
|51
|VENDITTO
|ANNA
|F
|51
|VERRONE
|LUCIA
|F
|51
|VITIELLO
|ANNA LINDA
|F
|51
|VERSO
|MARIAGRAZIA
|F
|52
|VICEDOMINI
|FRANCESCO
|M
|52
|VILLANI
|CAROLA
|F
|52
|VITIELLO
|ALFONSO
|M
|52