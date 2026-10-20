Torre Annunziata, il Savoia incontra le istituzioni: legalità, giovani e futuro del territorio

Il Savoia Calcio scende in campo anche fuori dal rettangolo di gioco, promuovendo un momento di confronto sui temi della legalità, dell'educazione e del futuro del territorio.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 10, presso la Basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata, si terrà l'incontro dal titolo «Savoia e Madonna della Neve: passione e fede. Ma per cambiare serve altro...».

L'iniziativa, promossa dal Savoia 1908 F.C., vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, del mondo imprenditoriale e della società civile, chiamati a confrontarsi su legalità, giovani, educazione e responsabilità collettiva.

Da Emanuele Filiberto al magistrato Catello Maresca: gli ospiti

Tra i protagonisti dell'incontro ci sarà Emanuele Filiberto di Savoia, fondatore e amministratore delegato di The RoyalLand Company Ltd., società proprietaria del club calcistico oplontino.

Interverranno anche il magistrato Catello Maresca, già sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, e il prefetto Gianfranco Tomao, componente della Commissione straordinaria che amministra il Comune di Torre Annunziata.

Per il mondo imprenditoriale e sportivo saranno presenti Nazario Matachione, membro del Consiglio di amministrazione della società proprietaria del Savoia, Arcangelo Sessa, presidente del Savoia 1908 F.C., e Mariano Bruno, Audit Partner di Deloitte & Touche Spa.

All'incontro prenderanno parte anche il senatore Orfeo Mazzella, vicepresidente della 10ª Commissione permanente del Senato, e la deputata Annarita Patriarca, segretaria dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Passione, fede e responsabilità per costruire il futuro

Il filo conduttore dell'appuntamento sarà il rapporto tra passione sportiva, fede e impegno civile, con particolare attenzione al ruolo delle nuove generazioni nella crescita sociale e culturale di Torre Annunziata.

«La passione ci unisce, la fede ci sostiene, ma il futuro dobbiamo costruirlo insieme» è il messaggio scelto dagli organizzatori per accompagnare l'iniziativa.

Un confronto che punta ad andare oltre i valori dello sport e della tradizione religiosa, mettendo al centro la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e cittadini per affrontare le criticità del territorio e costruire nuove opportunità per i giovani.

La scelta della Basilica della Madonna della Neve, luogo simbolo dell'identità religiosa e culturale oplontina, sottolinea il legame tra il Savoia, la città e le sue tradizioni.