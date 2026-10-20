Torre Annunziata, le previsioni della settimana: incognita meteo per il 22 ottobre

Settimana dal tempo variabile nell'area vesuviana. L'attenzione è rivolta alle condizioni atmosferiche durante la processione della Madonna della Neve

La settimana dal 19 al 25 ottobre sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili a Torre Annunziata e nell'area vesuviana, con giornate soleggiate alternate a piogge e possibili temporali.

Ma l'attenzione è rivolta soprattutto a giovedì 22 ottobre, giorno della tradizionale processione della Madonna della Neve, quando migliaia di fedeli e cittadini si riverseranno lungo le strade della città per accompagnare la Vergine Bruna.

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Le previsioni, al momento, non sono del tutto concordi: alcuni modelli indicano una giornata prevalentemente nuvolosa ma senza precipitazioni significative, mentre altri segnalano la possibilità di piogge deboli e vento sostenuto.

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Giovedì 22 ottobre: che tempo farà durante la processione?

Secondo MeteoLive, giovedì mattina il cielo dovrebbe presentarsi con nubi sparse, con temperature intorno ai 19-21 gradi. Nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità, accompagnato da venti occidentali. Le previsioni orarie di MeteoLive non indicano precipitazioni significative, mentre Meteored segnala una probabilità di pioggia del 70%, con quantitativi complessivamente modesti, stimati intorno a 2,8 millimetri.

Per chi parteciperà alla processione, quindi, il quadro meteorologico resta incerto, ma non emerge al momento una previsione concorde di piogge intense durante l'intera giornata. Per i cittadini di Torre Annunziata, e soprattutto per gli organizzatori delle celebrazioni patronali, sarà dunque importante seguire l'evoluzione del tempo nelle prossime 24-48 ore.

Le previsioni per il resto della settimana

Lunedì 19 e martedì 20 ottobre: prevalenza di sole e temperature miti, con massime comprese indicativamente tra 23 e 26 gradi.

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Mercoledì 21 ottobre: previsto un deciso peggioramento, con piogge e possibili temporali. Le precipitazioni potrebbero risultare anche abbondanti, con temperature massime intorno ai 21-22 gradi.

Giovedì 22 ottobre: nuvolosità variabile, possibili deboli piogge e ventilazione occidentale. Temperature generalmente comprese tra 14-18 gradi di minima e 21-23 gradi di massima, secondo i diversi modelli.

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Venerdì 23 ottobre: miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e temperature massime intorno ai 20-23 gradi.

Sabato 24 ottobre: ritorno di una maggiore instabilità, con possibilità di piogge deboli.

Domenica 25 ottobre: cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di precipitazioni isolate e temperature massime intorno ai 19-22 gradi.