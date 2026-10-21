Torre Annunziata, una pistola in ceramica esposta in vetrina: la dura denuncia di Libera

Una pistola in ceramica bianca, con rifiniture dorate, esposta nella vetrina di un negozio di articoli da regalo di Torre Annunziata. Un oggetto decorativo che ha suscitato la dura presa di posizione del Presidio di Libera di Torre Annunziata, che ne chiede il ritiro dalla vendita, denunciando il rischio di trasformare un simbolo di violenza in un elemento di arredamento.

La denuncia arriva in prossimità dei festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, patrona della città, e riaccende il dibattito sul rapporto tra cultura della legalità, criminalità organizzata e responsabilità collettiva.

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«Non vogliamo additare il commerciante, ma denunciare il mercato»

Nel comunicato, Libera chiarisce che l'obiettivo non è puntare il dito contro il singolo esercente, ma richiamare l'attenzione sul significato simbolico dell'oggetto.

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«Non vogliamo additare un singolo esercente, perché il problema è il mercato che rende possibile un oggetto simile, e in questa città sappiamo bene chi da decenni ha fatto dell'arma un simbolo di potere».

Il Presidio collega la vicenda alla persistente presenza della criminalità organizzata sul territorio, richiamando le recenti operazioni della Direzione distrettuale antimafia che, all'inizio di ottobre, hanno portato in carcere giovani appartenenti, secondo gli investigatori, alla terza generazione dei clan.

Nel documento si fa riferimento anche al rampollo della famiglia Gionta, indicato come ancora ricercato. Per Libera, l'esposizione della pistola decorativa rappresenta il rischio di normalizzare l'immagine delle armi, rendendo socialmente accettabile un simbolo che, nella storia criminale di Torre Annunziata, richiama intimidazioni, sopraffazione e morte.

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Il richiamo alle parole del cardinale Battaglia

Il comunicato richiama anche le parole pronunciate il 19 settembre dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, che aveva ribadito l'incompatibilità tra fede religiosa e appartenenza alla camorra. Secondo il Presidio, chi spegne la vita di un'altra persona non può pensare di trovare una giustificazione religiosa attraverso gesti di devozione, perché, come ricordato dal cardinale, «quelle candele non fanno luce».

Un richiamo particolarmente significativo alla vigilia della festa della Madonna della Neve, ricorrenza profondamente radicata nell'identità religiosa e popolare di Torre Annunziata.

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L'appello ai commercianti: «Ritirate quell'oggetto»

Libera chiede esplicitamente che la pistola in ceramica venga rimossa dalla vendita e invita tutti i commercianti a non esporre oggetti che riproducono armi trasformandole in ornamenti.

«Davanti al linguaggio della camorra non esiste neutralità e non esistono oggetti innocui», afferma il Presidio, sottolineando la responsabilità culturale che, a suo giudizio, deriva anche dalle scelte commerciali.

Il comunicato si conclude con un forte richiamo alla memoria di Raffaele Pastore e Luigi Staiano, vittime della criminalità per essersi opposti al racket delle estorsioni.

«Torre Annunziata non è e non sarà la vetrina dei boss», ribadisce Libera, ricordando quanti hanno pagato con la vita la scelta di non piegarsi alla prepotenza dei clan e quanti continuano quotidianamente a impegnarsi per la giustizia e la libertà.

Un messaggio che, attraverso la contestazione di un oggetto esposto in un negozio, vuole sollecitare una riflessione più ampia sui simboli della violenza e sulla necessità di contrastare la cultura