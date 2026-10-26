Trenitalia, addio al Carnet Smart dal 1° novembre: stangata per i pendolari campani

Casillo: «Convocheremo Trenitalia per chiedere il ripristino delle agevolazioni»

Dal 1° novembre 2026, i lavoratori che utilizzano lo smart working rischiano di pagare fino a quasi il triplo per viaggiare sulla stessa tratta ferroviaria. A pesare sulle tasche dei pendolari è la scomparsa del Carnet Smart di Trenitalia, che lascia come alternativa l'abbonamento ordinario da 358 euro, oltre a un costo di 2 euro per le prenotazioni.

Una vera e propria stangata per migliaia di lavoratori e studenti campani, già alle prese con il caro carburanti, l'aumento delle bollette e il crescente costo della vita.

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Casillo: «La mobilità non è un lusso, è un diritto»

Sulla vicenda interviene il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, che annuncia un'iniziativa nei confronti della società ferroviaria. «Convocheremo Trenitalia per chiedere il ripristino del Carnet Smart e la cancellazione del costo delle prenotazioni», dichiara Casillo.

Una presa di posizione a tutela dei pendolari, che rischiano di subire un ulteriore aggravio economico per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro o di studio.

«La mobilità non è un lusso, è un diritto!», conclude il vicepresidente della Regione Campania.