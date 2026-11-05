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Savoia, nuove regole per gli striscioni allo stadio: ecco come richiedere l'autorizzazione
Il Savoia 1908 FC comunica nuove modalità per richiedere l'autorizzazione all'esposizione degli striscioni allo stadio. La decisione arriva dopo la riunione odierna del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS), durante la quale non è stata autorizzata l'esposizione di uno striscione per motivi di sicurezza segnalati dai Vigili del Fuoco.
Come presentare la richiesta
Per semplificare le procedure ed evitare problemi in fase di autorizzazione, la società ha stabilito che, a partire da oggi, tutte le richieste dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo email [email protected], allegando copia di un documento d'identità del richiedente.
Sarà direttamente il club, attraverso il proprio Supporter Liaison Officer (SLO), a occuparsi della presentazione delle domande al GOS e dei rapporti con gli organi competenti.
Verifiche preventive per evitare il diniego
La nuova procedura consentirà di accelerare l'iter autorizzativo e di effettuare preventivamente le verifiche necessarie, individuando eventuali criticità prima che le richieste vengano sottoposte alla valutazione del GOS. L'obiettivo è ridurre il rischio di mancata autorizzazione, permettendo ai tifosi di conoscere e risolvere per tempo eventuali problemi legati all'esposizione degli striscioni.
Il Savoia invita pertanto tutti i sostenitori a utilizzare esclusivamente l'indirizzo email indicato, ricordando che l'autorizzazione definitiva resta subordinata al parere favorevole degli organi competenti.
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