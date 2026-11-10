Campania, inchiesta sugli appalti: sospeso Giuseppe Russo, direttore Asl Napoli 3 Sud

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La Regione Campania ha annunciato, attraverso un comunicato, la sospensione cautelare dall'incarico del direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, dott. Giuseppe Russo, destinatario di un'ordinanza nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli su appalti e sanità.

La decisione è stata comunicata oggi, martedì 10 novembre 2026, attraverso una nota ufficiale nella quale viene annunciato anche l'avvio immediato del procedimento finalizzato alla decadenza del manager sanitario.

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Sospensione cautelare e avvio della procedura di decadenza

Secondo quanto reso noto dalla Regione, la contestazione formale sarà notificata al direttore generale nelle prossime ore.

Nel frattempo, l'amministrazione regionale ha disposto la sospensione cautelare dall'incarico, in attesa degli sviluppi del procedimento amministrativo.

La misura arriva alla luce dell'indagine giudiziaria che coinvolge il vertice dell'Azienda sanitaria e punta a garantire la regolare gestione delle attività e dei servizi.

La Regione: «Garantire la continuità amministrativa»

Nel comunicato, la Regione Campania sottolinea la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ASL Napoli 3 Sud, evitando possibili condizionamenti derivanti dalla vicenda giudiziaria.

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L'obiettivo dichiarato è quello di tutelare l'interesse pubblico e garantire il funzionamento dell'Azienda sanitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e legalità.

Il rispetto della presunzione di innocenza

La Regione precisa, infine, che le misure adottate hanno carattere amministrativo e cautelare e non costituiscono un giudizio di responsabilità penale.

Resta infatti fermo il principio di presunzione di non colpevolezza, mentre prosegue l'attività dell'autorità giudiziaria.