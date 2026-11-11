Torre Annunziata, le reliquie di Sant'Antonio da Padova alla chiesa dello Spirito Santo

Messe, Rosario, adorazione e unzione degli infermi: dal 12 al 15 novembre un ricco programma di celebrazioni religiose

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La comunità religiosa di Torre Annunziata si prepara ad accogliere le reliquie di Sant’Antonio da Padova, protagonista di un pellegrinaggio che farà tappa presso il Santuario dello Spirito Santo, sotto la guida spirituale di don Ciro Alario.

L'appuntamento è in programma da giovedì 12 a domenica 15 novembre 2026, con quattro giornate dedicate alla fede, alla preghiera e alla devozione verso uno dei santi più amati e venerati dalla tradizione cattolica.

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L'iniziativa prevede un calendario di celebrazioni eucaristiche, recite del Santo Rosario e momenti di adorazione, offrendo ai fedeli l'opportunità di raccogliersi in preghiera davanti alle reliquie.

Giovedì 12 novembre, l'arrivo delle reliquie e la celebrazione inaugurale

Il pellegrinaggio prenderà il via giovedì 12 novembre alle ore 18, con l'accoglienza delle reliquie sul sagrato della chiesa dello Spirito Santo, seguita dalla recita del Santo Rosario.

Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa con la partecipazione della comunità di Sant'Antonio di Torre del Greco.

La prima giornata si concluderà alle 20 con l'adorazione eucaristica e la preghiera di lode.

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Venerdì 13 novembre, Rosario e celebrazioni eucaristiche

Il programma di venerdì 13 novembre inizierà alle 9.30 con la recita del Santo Rosario, seguita alle 10 dalla Santa Messa.

Nel pomeriggio, alle 18, è previsto un nuovo momento di preghiera con il Rosario.

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Alle 18.30 si terrà la celebrazione eucaristica con la comunità di Sant'Antonio in Trecase, presieduta da don Francesco Pinto.

Sabato 14 novembre, la Santa Messa con l'unzione degli infermi

Particolarmente significativo sarà l'appuntamento di sabato 14 novembre, giornata che prevede alle 9.30 la recita del Rosario e alle 10 la Santa Messa.

Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio, alle 18, con il Santo Rosario.

Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa con l'unzione degli infermi, un momento di particolare valore spirituale dedicato alle persone ammalate.

Domenica 15 novembre, la celebrazione conclusiva nella Giornata mondiale dei poveri

Il pellegrinaggio si concluderà domenica 15 novembre, in coincidenza con la X Giornata mondiale dei poveri.

Alle 10 è prevista la recita del Santo Rosario, mentre alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa con la partecipazione dei volontari e degli ospiti della mensa “d. Pietro Ottena”.

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Nel pomeriggio, alle 18, si terrà il Rosario, seguito alle 18.30 dalla celebrazione eucaristica conclusiva, con la comunità di Sant'Antonio di Torre Annunziata, presieduta dal parroco don Salvatore Cipollaro.

Venerazione delle reliquie e orari di apertura della chiesa

Durante le quattro giornate, al termine di ogni Santa Messa, i fedeli potranno venerare le reliquie attraverso il tradizionale bacio, come indicato nel programma parrocchiale.

Per consentire la partecipazione alle celebrazioni e ai momenti di preghiera, la chiesa dello Spirito Santo resterà aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.

Un'occasione di incontro e spiritualità per la comunità oplontina e per i fedeli dei comuni limitrofi, chiamati a condividere quattro giorni di devozione nel segno di Sant'Antonio da Padova.