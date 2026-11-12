Francesco Russo, il commosso ringraziamento della famiglia al Savoia e agli Ultras

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La scomparsa improvvisa di Francesco Russo, 42 anni, residente a Trecase e grande tifoso del Savoia, ha lasciato un profondo vuoto nella sua famiglia e tra i sostenitori della squadra oplontina. A pochi giorni dalla tragedia, i familiari hanno voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine alla società calcistica e agli Ultras per le manifestazioni di affetto e solidarietà ricevute.

Francesco è deceduto nella serata di domenica 8 novembre, colto da un malore poche ore dopo aver assistito dagli spalti dello stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata alla partita tra Savoia e Potenza. Una notizia che ha profondamente scosso quanti lo conoscevano e condividevano con lui la passione per i colori biancoscudati.

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L'ultimo saluto a Francesco e la vicinanza dei tifosi

I funerali si sono svolti martedì 10 novembre, presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a Trecase.

In occasione dell'ultimo saluto, la società Savoia e gli Ultras hanno voluto rendere omaggio a Francesco con iniziative e gesti di vicinanza che hanno profondamente commosso i familiari.

Una dimostrazione di affetto che ha spinto la famiglia Russo a scrivere una lettera pubblica di ringraziamento, sottolineando il valore umano di una solidarietà capace di andare ben oltre la passione sportiva.

La lettera della famiglia Russo: «Ci avete profondamente commosso»

«In un momento di così grande dolore, trovare tanta vicinanza, affetto e solidarietà è qualcosa che porteremo sempre nel cuore.

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A nome di tutta la nostra famiglia, vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento alla società Savoia e a tutti gli Ultras per quello che avete organizzato e per tutto ciò che avete fatto in occasione dei funerali del nostro caro Francesco.

I gesti, la presenza, il rispetto e l'affetto che gli avete dimostrato ci hanno profondamente commosso. Avete reso omaggio non solo a una persona cara, ma anche a un tifoso che portava il Savoia nel cuore e che sicuramente sarebbe stato orgoglioso di tutto questo.

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Un ringraziamento speciale anche alla società Savoia per il post di condoglianze e per le parole dedicate. Anche attraverso quel messaggio ci avete fatto sentire la vostra vicinanza in un momento in cui le parole spesso non bastano.

Ci avete dimostrato che il calcio non è soltanto una passione, ma è anche appartenenza, famiglia, rispetto e solidarietà.

Grazie di cuore a tutti voi. Non dimenticheremo quello che avete fatto e il grande affetto che avete dimostrato alla nostra famiglia.

Con riconoscenza e affetto, la Famiglia Russo!».

Il Savoia, una grande famiglia anche fuori dal campo

Le parole dei familiari raccontano il legame profondo che unisce i tifosi del Savoia, un sentimento di appartenenza che non si esaurisce nei novanta minuti di una partita.

Francesco era uno di quei sostenitori che vivevano la passione per la squadra con entusiasmo e fedeltà, tanto da essere abbonato e seguire le partite dagli spalti del Giraud.

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La sua improvvisa scomparsa ha suscitato una sincera partecipazione emotiva nell'ambiente calcistico oplontino.

Il ringraziamento della famiglia Russo rappresenta così anche una testimonianza del volto più autentico del calcio, quello fatto di legami umani, solidarietà e vicinanza nei momenti più difficili.

Perché, al di là dei risultati e delle rivalità sportive, ci sono valori che restano. E l'affetto dimostrato a Francesco e alla sua famiglia ne è la testimonianza più significativa.

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