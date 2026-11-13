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Torre Annunziata, guasto elettrico a Palazzo Criscuolo: chiudono gli uffici comunali
Il Comune aggiornerà sul ripristino dei servizi
Chiusa momentaneamente al pubblico la sede comunale di Palazzo Criscuolo a causa di un guasto alla rete elettrica dovuto alle avverse condizioni meteo che hanno colpito la città nelle scorse ore.
Il comune di Torre Annunziata fa sapere che darà tempestiva notizia del ripristino dei servizi.
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