Venerdì 13 novembre
Torresette
TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. Attualità

Torre Annunziata, guasto elettrico a Palazzo Criscuolo: chiudono gli uffici comunali

Redazione Torre Annunziata · 1 min di lettura
Torre Annunziata, guasto elettrico a Palazzo Criscuolo: chiudono gli uffici comunali

Il Comune aggiornerà sul ripristino dei servizi

Pubblicità

Chiusa momentaneamente al pubblico la sede comunale di Palazzo Criscuolo a causa di un guasto alla rete elettrica dovuto alle avverse condizioni meteo che hanno colpito la città nelle scorse ore.

Il comune di Torre Annunziata fa sapere che darà tempestiva notizia del ripristino dei servizi.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/attualita/2026/11/13/torre-annunziata-guasto-elettrico-a-palazzo-criscuolo-chiudono-gli-uffici-comunali

Commenti

Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.