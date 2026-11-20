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Asl Napoli 3 Sud, accordo in Prefettura per i controlli sanitari sui cittadini stranieri
Visite mediche, verifiche delle condizioni di salute e tutele per i minori. Il protocollo sarà sperimentato per sei mesi.
Siglato in Prefettura a Napoli un protocollo operativo per i controlli preliminari di salute dei cittadini stranieri rintracciati sul territorio o presentatisi spontaneamente presso le Questure. All'intesa partecipa anche l'Asl Napoli 3 Sud, nell'ambito del percorso di collaborazione istituzionale previsto dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.
L'accordo, promosso dalla Prefettura di Napoli, coinvolge le tre Aziende sanitarie locali dell'area metropolitana, la Questura e le altre istituzioni competenti, con l'obiettivo di garantire procedure coordinate per gli accertamenti sanitari previsti dal Regolamento europeo 2024/1356.
Screening sanitari a Volla: giorni e orari
Per quanto riguarda l'Asl Napoli 3 Sud, il protocollo individua come sede degli accertamenti gli ambulatori di Volla, in via Einaudi 29.
Il servizio sarà operativo il venerdì e il sabato, dalle ore 8 alle 19.
Referente aziendale per l'attivazione delle attività sarà il dottor Pasquale Domenico Mirizzi, affiancato dal sostituto Luigi Carbone.
Controlli medici entro 72 ore
Gli screening serviranno a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria, condizioni di vulnerabilità e situazioni che richiedano specifiche misure di tutela.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
La valutazione comprenderà anamnesi, visita medica, verifica di eventuali sintomi riconducibili a malattie infettive e una prima valutazione dello stato di salute mentale.
Secondo quanto previsto dal regolamento europeo, le procedure dovranno essere completate entro 72 ore dal rintraccio della persona sul territorio o dalla sua presentazione spontanea alle autorità competenti.
Tutele specifiche per minori e persone vulnerabili
Particolare attenzione sarà riservata ai minori stranieri non accompagnati, ai bambini appartenenti a nuclei familiari e alle persone che presentano condizioni di particolare fragilità.
Gli accertamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della dignità personale, della riservatezza e del principio di non discriminazione, osservando le disposizioni sul consenso informato e sulla protezione dei dati personali.
Una fase sperimentale di sei mesi
Il protocollo avrà inizialmente carattere sperimentale, per un periodo massimo di sei mesi.
Durante questa fase sarà effettuato un monitoraggio periodico per verificare il rispetto delle tempistiche, l'efficacia dell'organizzazione sanitaria e l'eventuale necessità di modificare le procedure.
L'obiettivo è costruire un sistema di collaborazione tra autorità sanitarie e istituzioni che consenta di individuare tempestivamente i bisogni di salute delle persone interessate, garantendo percorsi di assistenza e tutela adeguati.
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