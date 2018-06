A cura della Redazione

Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano: controlli dei carabinieri, dieci persone denunciate.



Nella città della Reggia, i militari sono intervenuti in un negozio di abbigliamento su richiesta di una dipendente. Nel locale hanno sorpreso una 29enne di Trentola Ducenta (Caserta) che aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio da alcuni indumenti e si stava defilando con la merce.



La seconda denuncia è scattata invece per un furto di denaro in un a attività di alimentari: il titolare si era accorto che qualcuno gli aveva sottratto 650 euro dallo zaino e, insospettitosi, aveva installato una telecamera sopra alla cassa; al secondo furto ha scoperto in quel modo che la mano era quella del suo garzone. Lo ha convinto ad accompagnarlo in Caserma per andare a chiedere delle informazioni ai carabinieri e lì, sporta la denuncia, ai militari ha fatto il suo nome: il colpevole era quel ragazzo che lo stava aspettando in sala d’attesa. A quel punto i militari lo hanno identificato e perquisito trovandogli addosso 650 euro, l’intero provento del secondo furto.



Sempre a Portici è stato denunciato un 53enne del luogo sorpreso su via Luca Giordano a vendere 20 pacchetti di sigarette di contrabbando.



Denunciati, inoltre, per ricettazione, un 54enne e un 24enne di Barra. Sono stati fermati in sella a uno scooter privo di targa, poi risultato oggetto di furto. Il passeggero è stato anche trovato in possesso di un coltello e denunciato per porto abusivo di armi.



Controlli anche nelle zone della movida a Portici, dove sono stati invece segnalati alla Prefettura di Napoli otto giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente.



A Ercolano, i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio due fratelli, sorpresi a detenere in camera da letto 10 grammi di hashish. Elevata una sanzione amministrativa al titolare di una pescheria per violazioni in tema di tracciabilità degli alimenti: sequestrati circa 50 chili di frutti di mare.



Infine, a San Giorgio a Cremano, è stato contravvenzionato un parcheggiatore abusivo che svolgeva l’attività illegale davanti a un pub.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook