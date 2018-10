A cura della Redazione

Parcheggiatori abusivi ad Ercolano, scattano le sanzioni. Gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso quattro persone ad esercitare la loro attività di posteggiatori nei pressi del cimitero.

I parcheggiatori - che chiedevano soldi agli automobilisti che sostavano sulla pubblica via - sono stati multati complessivamente per oltre mille euro. Inoltre, i loro nominativi sono stati inoltrati al Questore di Napoli per l'irrogazione del foglio di allontanamento, il cosiddetto daspo urbano.

