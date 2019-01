A cura della Redazione

Emergenza ambientale in via del Campo a San Giuseppe Vesuviano, sito da anni oggetto di sversamenti selvaggi e roghi di rifiuti di ogni genere e tipo. A denunciare ancora una volta la situazione è il movimento Rinascita Civile Vesuviana, che da anni cerca di porre la questione ambientale al centro dell’agenda politica cittadina.

«Lo scorso sabato, alcuni nostri attivisti hanno scoperto e documentato con foto l’ennesimo rogo tossico di rifiuti - fa sapere in una nota l’associazione -. Sono anni che denunciamo all’Amministrazione comunale ciò che avviene al di fuori dell’ex impianto sportivo, ma il sindaco Catapano e la sua maggioranza, al di là di interventi “una tantum” di pura facciata, non hanno mai affrontato seriamente il problema. Continuano a verificarsi in via del Campo strani sversamenti di rifiuti, difficilmente addebitabili alla condotta dell’incivile di turno, sia per la mole esagerata dei rifiuti abbandonati, sia per come vengono “accatastati” gli stessi: abbiamo l’impressione che qualcuno “stocchi” i rifiuti in quell’area tramite camion. Spesso abbiamo documentato anche la presenza di amianto. Tali cumuli di rifiuti vengono spesso dati alle fiamme, avvelenando la cittadinanza sangiuseppese, nell’indifferenza di chi ci governa. E’ uno scandalo che in 7 anni non si siano posti in essere rimedi adeguati, auspicavamo che la “nuova” amministrazione Catapano potesse finalmente affrontare il problema, ma “l’andazzo” è sempre lo stesso. A rischio - prosegue il comunicato di Rinascita Civile Vesuviana - non è soltanto la salute dei cittadini, ma anche le casse comunali, prosciugate da continue bonifiche straordinarie volte a rimuovere i cumuli di immondizia abbandonati. La situazione di via del Campo testimonia il totale fallimento delle politiche ambientali portate avanti da Catapano dal 2014 ad oggi, con un capitolato d’appalto rifiuti che è stato troppo spesso disatteso».

«Presto scriveremo al Prefetto e al ministro degli Interni per denunciare l’emergenza ambientale che viviamo da anni - conclude la nota -. E' ora che le Istituzioni si attivino. Inoltre auspichiamo che anche l’opposizione comunale cominci ad occuparsi finalmente ed in maniera seria dell’emergenza di via del Campo, da troppi anni ignorata non solo dalla maggioranza Catapano, ma dall’intero consiglio comunale».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook