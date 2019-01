A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Portici-Ercolano hanno denunciato in stato di libertà due uomini e una donna per il reato di truffa.

I poliziotti, in seguito a diverse segnalazioni, hanno smascherato un 48enne di Portici che aveva creato una onlus di assistenza per gli anziani, con una pagina facebook dove erano offerti servizi, figure professionali di assistenza e inoltre si ricercavano collaboratori e figure professionali per i loro servizi.

La Polizia ha accertato che l'associazione era inesistente e che L’uomo, unitamente ad altre due persone, suoi collaboratori, un 60enne di Sant’Anastasia ed una 48enne di Portici, avevano raggirato diverse persone bisognevoli di assistenza per i propri congiunti anziani, senza mai ottenere quanto offerto.

I cittadini sono invitati a rivolgersi alla Polizia di Stato per segnalare e denunciare casi simili.