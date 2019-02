A cura della Redazione

Singolare avvistamento a San Giorgio a Cremano. Un elefante è sfuggito alla custodia di un circo, passeggiando liberamente in strada. Il sindaco Giorgio Zinno, in post su Facebook, condanna l'accaduto. «Ho già girato alla Polizia Municipale le foto per elevare tutte le sanzioni del caso e chiederò all’Asl di fare i dovuti controlli - scrive Zinno -. Sono totalmente contrario ai circhi che usano animali, li trovo diseducativi e colpevoli di negare la libertà degli animali per trasformarli in marionette senza dignità. Da tempo il circo Martini aveva fatto richiesta per venire in città ed abbiamo subito negato la possibilità di spettacoli con animali. Ho ricevuto più lettere del loro avvocato e ho sempre risposto che non avrei mai revocato l’ordinanza che vietava l’uso di animali nei circhi del nostro territorio! I responsabili del circo, invece di ricorrere contro l’ordinanza, hanno accettato le nostre regole e sono stati autorizzati allo spettacolo senza animali che, per legge, non possiamo vietare. Gli animali, dunque, non potranno essere utilizzati negli spettacoli o esibiti».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la Polizia Municipale controllerà ogni spettacolo, «affinché non siano utilizzati animali e chiedo ai cittadini di segnalare eventuali abusi. Gli animali devono vivere nei loro habitat e fatti del genere ci ricordano che quando violiamo la loro libertà prima o poi se la riprendono».

