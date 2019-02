A cura della Redazione

Fu arrestato nei giorni scorsi a Portici, perché trovato in possesso di droga, in auto e a casa. A seguito dell'udienza di convalida, l'uomo, Antonio Zichella (45 anni), assistito dall'avvocato Giuseppe Pappa, ha ottenuto gli arresti domiciliari dal g.i.p. del Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Tirone, in attesa del processo.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook