A cura della Redazione

Era di Ercolano l'operaio edile morto a Napoli cadendo da una impalcatura. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Pisa, quartiere Vasto, dove era in corso la ristrutturazione della facciata di una palazzina.

L'uomo aveva 47 anni. E' morto sul colpo impattando al suolo, vani purtroppo i soccorsi. Indagano le forze dell'ordine, giunte sul cantiere. Cordoglio espresso dal sindaco della città del Miglio d'Oro, Ciro Buonajuto. «Non ci sono parole per esprimere il dolore. Una preghiera per Angelo e un forte abbraccio alla sua famiglia», ha scritto su Facebook il primo cittadino.

