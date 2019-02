A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno arrestato per rapina impropria a una donna, tre complici già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio.

In manette finiscono Salvatore Improta, 36enne, Pasquale Di Maio, 39enne, entrambi di Somma Vesuviana, e Michele Pignatiello, 39enne di Sant’Anastasia.

A bordo di un’utilitaria in uso al primo, hanno avvicinato una 65enne a passeggio in strada. Di Maio è sceso dall’auto e le ha strappato la borsa dal braccio nonostante la donna avesse provato ad opporre resistenza. Poi sono fuggiti in direzione di Somma Vesuviana.

Un passante ha però annotato la targa della loro auto ed ha chiamato il 112 fornendo quel dettaglio ai carabinieri.

Nel giro di pochi minuti i militari di Ottaviano e di Somma hanno rintracciato i tre a casa di Improta: avevano appena parcheggiato la macchina e si erano rifugiati nell’abitazione barricandosi dentro.

Sfondata la porta, i militari li hanno arrestati.

Nel corso della perquisizione nell'abitazione, hanno inoltre sequestrato una pistola revolver con matricola abrasa, 48 cartucce e un caricatore con 5 colpi, nascosti - forse da poco - sotto al cuscino del divano in soggiorno. In auto c’era la borsa rapinata alla donna.

I tre malviventi sono stati condotti in carcere.