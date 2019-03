A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno denunciato in stato di libertà M. B., 43enne, e M. B., 19enne, entrambi di San Giorgio a Cremano, per il reato di furto aggravato in concorso con persona ancora da identificare.

I poliziotti, grazie ad una meticolosa attività di indagine curata grazie ai sistemi di videosorveglianza posti nella cittadina sangiorgese, sono riusciti a risalire agli autori di un furto avvenuto tra la notte del 10 e 11 marzo in un locale di via San Martino, dove oltre al denaro, 800 euro, vennero asportati un pc portatile, la bottiglia di una nota marca di vino “Barolo” del '68, e 15 bottiglie di prosecco di marca “Num”, oltre ad alcune derrate alimentari.

Infatti gli agenti, da una perquisizione effettuata a casa dei due denunciati, hanno rinvenuto, nascosti in un frigo, 10 bottiglie di prosecco e la pregiata bottiglia di vino.