A cura della Redazione

Ieri ad Ottaviano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato S.Giuseppe Vesuviano hanno arrestato Giovanni Patriota, 32enne napoletano, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, nel corso di un’attività investigativa nel comune di Ottaviano, hanno effettuato un’attività di osservazione che ha permesso di arrestare il giovane.

Alle 16 circa il Patriota, mentre si trovava fermo in piazza San Gennarello a bordo di un’auto, è stato affiancato da un uomo a bordo di un motociclo, che ha estratto una banconota dalla tasca dal pantalone per consegnarla al 32enne attraverso il finestrino aperto dell’auto, per ricevere in cambio un contenitore tondeggiante con all’interno sostanza stupefacente.

Durante tale attività gli agenti hanno deciso di intervenire bloccando il Patriota, mentre l’uomo a bordo di scooter è riuscito a scappare; da un controllo, nascosto negli slip, è stato rinvenuto un contenitore simile all’ovetto di una nota marca di cioccolata contenente 3.3 gr. di cocaina, mentre in un borsello di colore nero è stata rinvenuta la somma di circa 900 euro in banconote di vario taglio.

Il giovane è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari, per essere giudicato in data odierna con rito direttissimo.