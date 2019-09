A cura della Redazione

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio V. O. (50enne già noto alle forze dell’ordine) e un 46enne incensurato. Entrambi di Sant’Anastasia, erano in un’automobile quando sono stati fermati dai militari per un normale controllo alla circolazione.

Il 50enne era alla guida e tremando ha consegnato i suoi documenti. Vista l’evidente agitazione i carabinieri hanno perquisito il veicolo.

Nascosti in una custodia per occhiali hanno rinvenuto un bilancino di precisione e due involucri in cellophane: uno conteneva 14 grammi di eroina e l’altro 38,5 grammi di cristalli di crack, un surrogato della cocaina.

La dose media di crack al “dettaglio” pesa generalmente 0,40 grammi e costa 20 euro. Gli introiti della vendita di 38 grammi di tale sostanza avrebbero facilmente raggiunto i 1.900 euro.

In un pacchetto di sigarette poggiato nei pressi della leva del cambio, invece, i militari hanno trovato 6,7 grammi di hashish.

Arrestati, i due sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.