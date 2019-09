A cura della Redazione

Danneggia biglietteria EAV e spintona addetto. I carabinieri arrestano un 24enne a San Giuseppe Vesuviano.

Al 112 era stato segnalato un uomo ubriaco che nella stazione Circumvesuviana, in via Trieste e Trento, aveva lanciato una pietra contro la biglietteria e spintonato l'addetto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata.

Il giovane, 24enne di origine algerina, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei militari si è scagliato contro uno di loro prendendo a strattonarlo.

Nel giro di pochi istanti è stato immobilizzato e ammanettato.

Nell’auto di servizio ha poi sfondato a calci i vetri posteriori.

Per il trauma che si è procurato, i carabinieri lo hanno fatto medicare da sanitari del 118.

Il 24enne è stato poi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, quindi tradotto in carcere.