GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell'erogazione idrica dalle 8:00 alle 18:00 di venerdì 27 settembre nelle seguenti zone del comune di Torre del Greco: via De Bottis, piazza Palomba e relative traverse

Nella stessa giornata, e sempre nella identica fascia oraria, rubinetti a secco anche a Pompei in via Casone, I traversa via Casone, II traversa via Casone, traversa Fontanella e traversa Casone privata, e relative traverse.