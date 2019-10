A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Palma Campania hanno tratto in arresto un 32enne del posto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.



Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nella sua camera da letto circa venti grammi di marijuana, due forbici e numerosi ritagli di cellophane, utili per confezionare la droga.



All’interno dell’armadio, in un calzino, erano invece nascosti circa mille euro in contante, ritenute provento di spaccio. Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.