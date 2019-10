A cura della Redazione

Ancora una nottata di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco nei Comuni di San Giorgio a Cremano e Portici.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità, L. A., un 42enne del posto posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, nella notte appena trascorsa, tra le strade di San Giorgio disturbava la quiete dei residenti con schiamazzi. Vistosi accerchiato, il 42enne si è nascosto dietro alcune vetture in sosta e quando è stato avvicinato ha minacciato e colpito uno dei militari. Bloccato, è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Sempre a San Giorgio a Cremano denunciati per resistenza a pubblico ufficiale due minori. A bordo di uno scooter e senza indossare il casco, hanno forzato un posto di controllo e investito un militare. Uno dei due era in possesso anche di un coltello a serramanico poi posto sotto sequestro.

Nel corso dei controlli sono state identificate 67 persone e controllati 44 mezzi.

Le contravvenzioni elevate per violazione del codice della strada sono state 18: 7 per guida senza casco e 3 per guida senza avere mai conseguito la patente.