Parte venerdì 28 novembre, la rassegna teatrale a Villa Bruno ideata e diretta da Gigi Di Luca e organizzata da La Bazzarra, con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano.

“Accogliamo sempre con piacere proposte teatrali e culturali come questa, in cui riescono ad emergere giovani talenti e si trattano temi importanti ed attuali come la violenza sulle donne, il terremoto dell'Irpinia e più in generale argomenti che toccano la sensibilità e la coscienza delle comunità - ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno -. San Giorgio a Cremano si conferma città della cultura e offre spettacoli gratuiti proprio per dare a tutti la possibilità di godere dell'offerta culturale del territorio” .

“Continua il rapporto con l’amministrazione comunale, cominciato diversi anni fa con il Festival Ethnos, attraverso la realizzazione di una rassegna teatrale che abbraccia la musica ed il teatro”, così il direttore artistico Gigi Di Luca. “Attività che ampliano e valorizzano l’offerta culturale del territorio offrendo un’opportunità di riflessione, di analisi, confronto ed incontro con gli artisti professionisti, i giovani e il pubblico”.

Ospiti della rassegna grandi nomi, artisti affermati e giovani compagnie con la messa in scena di spettacoli teatrali che abbracciano varie tematiche e diversi stili, dal classico al contemporaneo, uniti da un unico filo conduttore, un percorso culturale di ricerca che conduce nella realtà magica del teatro e di quel mondo interiore che è “ Il Fare Teatro“.

Nel prossimo weekend sono previsti tre interessanti spettacoli: Venerdì 28 novembre, “Ma l’amore no”, di e con Roberta Misticone, incentrato sulle donne vittime di violenza; sabato 30 novembre, sarà Orazio Cerino ad esibirsi nel monologo “Il Fulmine nella terra” di Mirko De Martino, nel quale si raccontano i fatti del terremoto che ha colpito l’Irpinia nel 1980; domenica 1 dicembre, è la volta di “Polveri condominiali” di Tonino Di Ronza, che vede protagonista Gina Perna, nella costruzione drammaturgica e dialettale del testo di Franco Autiero. Gli appuntamenti proseguono il 4 dicembre con “Donne che incantano”, di Carlo Liccardo, un concerto teatrale dove attraverso poesia e musica si raccontano icone come Maria Callas, Etta James e Laiza Minelli. Il 10 dicembre un grande e versatile interprete teatrale, Roberto Azzurro in “La ballata del carcere di Reading”, componimento poetico scritto da Oscar Wilde, dopo la sua scarcerazione dalla prigione di Reading

Goal. Si conclude mercoledì 11 dicembre con una serata dedicata a “I corti della formica”, con Ringo di Diego Sommaripa e Respiro piano di Piera Russo.

Programma della rassegna

29 Novembre ore 20.30

Ma l’amore no

Di e con Roberta Misticone

30 Novembre ore 20.30

Il fulmine nella terra

Con Orazio Cerino

Regia di Mirko Di Martino

1 dicembre ore 19.00

Polveri condominiali

Con Gina Perna

Regia Tonino Di Ronza

4 dicembre ore 20.30

Donne che incantano

Con Carlo Liccardo

Federica Cardone

Andrea De Vivo

10 dicembre ore 20.30

La ballata del carcere di Reading

Con Roberto Azzurro

11 dicembre ore 20.30

I Corti della Formica

Ringo di Diego Sommaripa con Diego Sommaripa e Fabiana Sera

Respiro Piano di Piera Russo e Nicola Maiello con Piera Russo

Fonderia Righetti Villa Bruno

San Giorgio a Cremano (NA)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili

Info: 0818823978 - 3273168292