A cura della Redazione

Violazione delle prescrizioni anti-contagio da coronavirus. A Castellammare di Stabia, la polizia municipale, ha elevato altre 4 denunce nei confronti di persone che circolavano in strada senza valida motivazione, per le quali scatterà la sanzione e la quarantena obbligatoria per 14 giorni. Lo fa sapere il sindaco Gaetano Cimmino.

La guardia di finanza ha sanzionato un esercizio commerciale che vendeva mascherine a cifre non conformi al prezzo di costo.

A Ercolano, sono invece 6 le persone denunciate dalla Municipale sempre perché erano in strada senza motivo. Nei guai anche il titolare di una attività commerciale per mancato rispetto delle norme governative.

Il sindaco Ciro Buonajuto intanto si è rivolto al Prefetto di Napoli per l'invio dell'Esercito. "Continuano ad esserci idioti - ha scritto - che se ne fragano della salute loro e degli altri. Forse con i carri armato in strada capiranno che devono restare a casa".