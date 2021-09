A cura della Redazione

Aveva percepito l’indennità di disoccupazione Naspi e contemporaneamente l’indennità di funzione come assessore al comune di Sorrento. Per tale motivo nella mattina odierna è stato eseguito, da parte dei finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale oplontino della somma di 8mila euro nei confronti di M.O., assessore del comune di Sorrento da marzo 2019 ad ottobre 2020, indagato per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Allo stato è stata sequestrata la somma di 3.594 euro rinvenuta sui conti correnti bancari riconducibili all’indagato.