A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato questa mattina, L.F., un 19enne originario di Napoli, indiziato di truffa aggravata ai danni di anziani.

L’arresto è scattato in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.

I fatti che hanno portato all’arresto del giovane napoletano, risalgono allo scorso settembre, quando il 19enne, raggirando un’anziana donna di Piano di Sorrento, è riuscito a farsi consegnare 6.800 euro in contanti.

Da copione, il truffatore ha dapprima contattato telefonicamente l’anziana fingendosi suo figlio e chiedendole di consegnare al corriere che sarebbe arrivato di lì a poco la somma di 1.800 euro, per l’acquisto di materiale informatico e al fine di evitargli presunti guai con la giustizia.

Successivamente, fingendosi di essere il corriere, ha ottenuto informazioni relative all’abitazione della donna, dove è giunto facendosi consegnare la somma pattuita.

Non soddisfatto del raggiro appena posto a segno, l’indagato ha inscenato un’altra telefonata, fingendosi nuovamente il figlio della donna, per chiederle di recarsi in banca e prelevare 5mila euro, per evitargli ulteriori problemi con la giustizia.

La donna ha eseguito quanto chiedeva colui che pensava fosse suo figlio ed ha concordato un appuntamento a Sorrento per la consegna del denaro con il truffatore, nuovamente nelle vesti del corriere.

Il 19enne è stato rintracciato dai carabinieri dopo un’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza, che ne hanno permesso di individuare le fattezze fisiche, compresi gli indumenti indossati, e lo scooter utilizzato nelle varie fasi della truffa.

Rintracciato il colpevole, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del suo appartamento, dove hanno trovato denaro in contanti e diversi telefoni cellulari.