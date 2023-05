A cura della Redazione

Tenta di rapinare uno scooter, minaccia il conducente con un martello. E' accaduto a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Mercoledì sera, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti in via Tortorelle per una segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto delle persone ed un uomo riverso a terra. Contestualmente, sono stati avvicinati dal proprietario del veicolo che ha raccontato che, poco prima, il malvivente lo aveva minacciato con un martello intimandogli di consegnare il suo ciclomotore e, di fronte al rifiuto, ne era nata una colluttazione.

Si tratta di un 29enne romeno con precedenti di polizia, arrestato per tentata rapina, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale avendo fornito false generalità. L'attrezzo è stato sequestrato.