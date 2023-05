A cura della Redazione

Minaccia la moglie, arrestato 43enne a Ercolano. I carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Mare. La donna ha presentato diverse denunce contro il marito violento, descrivendo, al sicuro tra le pareti della “stanza tutta per sè” - ubicata nella Caserma dell'Arma, destinata proprio ad accogliere le vittime di abusi e vessazioni - i continui maltrattamenti e le pressanti richieste di denaro per placare la dipendenza dalla droga.

Quando la vittima è rientrata nell’abitazione che condivideva con il coniuge per recuperare alcuni indumenti, l'uomo l’ha insultata, minacciata e si è barricato da solo in casa. E, appena ha intravisto la pattuglia dei militari, ha promesso che avrebbe lanciato di tutto dal balcone.

L’uomo è stato fermato ma prima di essere ammanettato ha colpito un infermiere arrivato sul posto con un equipaggio del 118. E’ ora in attesa di giudizio.