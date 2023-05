A cura della Redazione

Scuole chiuse anche a Castellammare di Stabia, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano nella giornata di martedì 16 maggio.

Le ordinanze sono state firmate dai sindaci dei 4 Comuni (per Castellammare, la Commissione Straordinaria) in virtù dell'allerta meteo arancione diffusa in Campania dalla Protezione Civile regionale, che perdurerà fino alle 21 di domani.

Saranno chiusi anche cimiteri e parchi urbani nella città stabiese e a San Giorgio. Le Amministrazioni invitano i cittadini a limitare gli spostamenti solo ai casi strettamente necessari e ad essere prudenti