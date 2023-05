A cura della Redazione

Scuole chiuse a Torre del Greco martedì 16 maggio. Il sindaco Giovanni Palomba, ormai al termine del mandato, proprio nel giorno in cui si deciderà il suo successore a Palazzo Baronale, ha firmato l'ordinanza che sospende le attività didattiche in tutti gli Istituti cittadini, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, in conseguenza dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Campania, in vigore da stasera (ore 21) fino a domani (sempre ore 21).

Resteranno interdetti anche i parchi e i giardini comunali.

Rammentiamo che, in ogni caso, molti plessi erano già stati chiusi in virtù delle elezioni comunali, ospitando al loro interno i seggi elettorali.