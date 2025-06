A cura della Redazione

È tutto pronto per l’inaugurazione dell’area di sgambamento per cani e della panchina intitolata alla memoria dello chef Vittorio Gambardella. Mercoledì 11 giugno, alle ore 10, è infatti in programma il taglio del nastro all’interno del riqualificato parco pubblico di via Calastro, nella zona conosciuta come Porto-Scala.

L’area di sgambamento trae origine da una delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposto dell’assessore con delega al benessere animale Laura Vitiello, con la quale è stato stabilito di attivare una campagna di sensibilizzazione e di informazione al cittadino sulle regole di conduzione degli animali da affezione, oltre alla promozione all’adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato con l’ente. L’area sarà gestita, come espressamente indicato nell’atto licenziato dall’esecutivo torrese, dal Rotaract Club di Torre del Greco-comuni vesuviani, che ha anche lavorato per la sistemazione di alcuni arredi.

Al contempo, è stata prevista nella stessa zona del parco la collocazione di una panchina che sarà intitolata al compianto chef in servizio al vicino ristorante MM Lounge, Vittorio Gambardella. Per l’occasione saranno presenti i familiari e i colleghi dell’apprezzato chef.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.