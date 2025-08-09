A cura della Redazione

Sedie da mare modello Job per la balneazione assistita, passerelle per facilitare l’accesso, bagni chimici per le persone con disabilità. Le spiagge libere di Torre del Greco diventano più accessibili grazie a “A-mare tutti”, progetto di turismo balneare inclusivo promosso dall’Ambito N31 su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con l’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino.

Il programma, tra i vincitori della manifestazione di interesse nazionale, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Disabilità. Le tre spiagge individuate si trovano tra via Litoranea e via Calastro e saranno attrezzate per garantire la fruizione in sicurezza e autonomia da parte di persone con difficoltà motorie.

Oltre alle strutture, il progetto prevede la presenza di operatori socio-sanitari specializzati (Oss) per l’assistenza e l’accompagnamento, e un servizio gratuito di trasporto con bus attrezzato, dotato di Oss a bordo, per accompagnare gli utenti dal domicilio alla spiaggia e ritorno.

Gli ausili e i servizi saranno attivi dal 13 agosto al 12 settembre 2025 e verranno riproposti anche per l’estate 2026. Potranno usufruirne i cittadini residenti a Torre del Greco in possesso di certificazione di invalidità civile, disabilità visiva o sordità (legge 102/2009) o accertamento di handicap (legge 104/92).

Le domande per il servizio di trasporto, in carta semplice, dovranno essere consegnate direttamente all’incaricato della ditta all’atto dell’attivazione del servizio (affidato alla Beducci Travel Bus). La prenotazione è obbligatoria e va effettuata dal 12 agosto ai numeri 081.7771169 e 081.7776750. Il trasporto sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, mentre l’assistenza in spiaggia dalle 9 alle 14.

"Un passo concreto verso una città più inclusiva", commentano dal Comune, invitando i cittadini a cogliere questa opportunità per un’estate senza barriere.