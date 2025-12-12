A cura della Redazione

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella, impegnata su un doppio fronte: da un lato l’attenzione verso i cittadini-contribuenti, dall’altro il recupero dei crediti tributari non riscossi negli anni.

Dopo l’approvazione, lo scorso settembre, del regolamento per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, è ora pronto per l’iter di adozione anche il nuovo regolamento delle entrate comunali, redatto dagli uffici dell’assessorato al Bilancio guidato da Anna Fiore.

Tra le novità principali del documento figurano: un piano di rateizzazione più ampio e calibrato sulle reali condizioni economiche dei cittadini;,l’obbligo di regolarità tributaria per gli operatori economici che lavorano per l’ente; la possibilità di compensare debiti e crediti, anche non strettamente tributari.

A completamento di questo percorso si inserisce una nota congiunta del sindaco Mennella e dell’assessore Fiore indirizzata al dirigente dei Servizi finanziari e dei tributi, Giacomo Cacchione, nella quale si richiama la necessità di valutare attentamente la definizione agevolata dei tributi locali prevista nel disegno di legge di Bilancio 2026. L’obiettivo, spiegano, è capire “la sostenibilità e la fattibilità tecnico-economica per il Comune, nel rispetto di un equilibrio tra incentivo alla regolarizzazione e tutela delle entrate”.

«L’impegno sul fronte dei tributi – sottolinea l’assessore Fiore – prosegue con determinazione. Abbiamo innanzitutto rafforzato l’ufficio tributi, che al nostro insediamento contava un solo dipendente e oggi dispone di un organico ampliato e più strutturato. Abbiamo poi lavorato su strumenti utili sia ai contribuenti sia alla riscossione dell’ente, a partire dal recupero delle situazioni pregresse che irrigidivano il bilancio».

Nel regolamento in via di approvazione, aggiunge Fiore, trovano spazio un nuovo piano di rateizzo, la regolamentazione delle compensazioni tra debiti e crediti e l’obbligo di regolarità tributaria per i fornitori del Comune: «Chi effettua prestazioni per conto dell’ente deve essere in regola con la propria posizione».

Guardando al futuro, l’assessore conferma che «sono al vaglio misure per facilitare la regolarizzazione dei contribuenti in difficoltà, senza minare il rapporto di fiducia con chi è sempre in regola».

L’amministrazione segue con attenzione, già da ottobre, l’evoluzione delle misure contenute nella bozza della Legge di Bilancio 2026 riguardanti gli enti locali, tra cui proprio la definizione agevolata dei tributi: «Insieme al sindaco – conclude Fiore – abbiamo dato indirizzo al dirigente di monitorare e valutarne la fattibilità qualora fosse confermata».