A cura della Redazione

Un tavolo di confronto permanente per affrontare le criticità legate alla viabilità nell’area di via Lamaria, via Boccea e via Ruggiero. È quanto istituito dall’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, a seguito dei problemi di traffico emersi dopo l’inaugurazione del primo tratto della bretella autostradale che collega il confine con l’uscita del casello di Torre del Greco proprio a via Lamaria.

L’incontro si è svolto nella giornata di venerdì 12 dicembre e ha visto la partecipazione, oltre al primo cittadino, del vicesindaco con delega alla viabilità Michele Polese e del dirigente del comando di polizia municipale Gennaro Russo, insieme a una delegazione di residenti della zona supportati dai propri referenti tecnici.

«Si è trattato di un confronto franco e sereno – spiegano il sindaco Mennella e il vicesindaco Polese – che ha permesso all’amministrazione di illustrare le ipotesi allo studio per decongestionare il traffico e ai cittadini di esprimere le loro perplessità, soprattutto rispetto alle ricadute logistiche che l’eventuale istituzione di sensi unici potrebbe comportare».

Dal punto di vista tecnico, il comandante della polizia municipale ha illustrato lo stato attuale della viabilità, raccogliendo al tempo stesso le osservazioni e i suggerimenti avanzati dai residenti e dai tecnici presenti, che hanno contribuito ad arricchire il dibattito.

Considerata la complessità delle proposte emerse e la necessità di approfondimenti tecnici, è stata decisa l’istituzione di un tavolo ristretto di confronto tra una delegazione di cittadini e i rappresentanti della polizia municipale. Il primo incontro è già stato fissato per martedì 16 dicembre, presso il comando di largo Costantinopoli.

«In quella sede – concludono dall’amministrazione comunale – saranno analizzate tutte le soluzioni ipotizzate, con l’obiettivo di individuare una sintesi condivisa che consenta di superare criticità ormai evidenti, soprattutto per quanto riguarda il transito dei veicoli di emergenza, come ambulanze e mezzi di soccorso, nell’area di via Lamaria».

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook