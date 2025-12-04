A cura della Redazione

Venerdì 5 dicembre alle ore 15:30, con il Patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, sarà presentato presso la sede del consiglio comunale, sito nello storico Palazzo Baronale "Rubati al tempo", il libro di Marianna Pepe, edito da Armando Editore.

L’ indirizzo di saluto è affidato al sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che ospita l’iniziativa. Seguiranno gli interventi dell’assessore Laura Vitiello; della presidente della Commissione Cultura Valentina Ascione; del magistrato Nicola Graziano; dell’avvocato Antonio Borrelli, legale della famiglia Pepe; del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata Pasquale Damiano; del funzionario del Ministero di Giustizia Antonino Salvia; della dirigente scolastica Debora Minghelli; dello psichiatra e psicoterapeuta Maurilio Tavormina; del presidente de Rotary club Napoli Neapolis Umberto Asprino, che ha patrocinato la presentazione. Modera la giornalista Elena Barbato.

L'incontro-dibattito vuole ricordare Gianni e Massimo Pepe, scomparsi negli anni 90, all’inizio della loro gioventù, ad entrambi negata.