A cura della Redazione

In vista della ricorrenza dell’Immacolata a Torre del Greco e della tradizionale processione del carro votivo, programmata come sempre nella giornata dell’8 dicembre, il dirigente del settore autonomo di polizia municipale, Gennaro Russo, ha firmato un’ordinanza con la quale vengono stabiliti i dispositivi temporanei di viabilità a partire da sabato 6 dicembre e fino alla serata del lunedì dell’Immacolata.

Nello specifico è stato stabilito che dalle ore 7 del 7 alle 24 dell’8 dicembre sarà previsto il “restringimento della carreggiata e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dall’intersezione di corso Vittorio Emanuele-via Circumvallazione fino all’intersezione con via Roma ed in via Veneto dal fronte civico 9 all’intersezione con via Circumvallazione-via Marconi”.

Zona a traffico limitato tra via Diego Colamarino, piazza Santa Croce (lato civici da 1 a 13), via Salvator Noto, via Roma, vicoletto Ascione e primo vico Cappuccini con le seguenti modalità: sabato 6 dicembre divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione veicolare dalle 12 alle 22; domenica 7 dicembre divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione veicolare dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22; lunedì 8 dicembre divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione veicolare dalle 7 alle 22.

Sempre lunedì 8 dicembre (e in caso di rinvio per domenica 14 e domenica 21) divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione dalle 7 fino alle 18 (in ogni caso sino al passaggio della processione) nelle seguenti strade e piazze: corso Avezzana (primo e secondo tratto), via Circumvallazione (da via De Bottis-via Beneduce a corso Vittorio Emanuele), piazza Martiri D’Africa-via Sedivola (da via Diaz a piazza Martiri d’Africa, limitatamente al divieto di circolazione), via Marconi (tratto compreso tra piazza Martiri d’Africa e via Circumvallazione), corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Roma), piazza Santa Croce, largo Santissimo, via Comizi, largo Costantinopoli, via Barbacane (limitatamente al divieto di circolazione), rampe Comizi, via Fontana (da rampe Comizi a via Pica), sottopasso ferrovia (da corso Garibaldi a via Fontana, limitatamente al divieto di circolazione), via Pica, piazzale Ferrovia (limitatamente al divieto di circolazione), via Monsignor Felice Romano, via Monsignor Michele Sasso, via Calastro (da via Monsignor Michele Sasso a via Spiaggia del Fronte), Discesa del Fronte, via Spiaggia del Fronte, banchina del porto, vico Fontana (limitatamente al divieto di circolazione), Salita del Fronte-corso Garibaldi, largo Gabella del Pesce, largo Agostinella, via Agostinella, via XX Settembre, largo San Giuseppe alle Paludi, via Napoli (da via Amalfi a via XX Settembre, limitatamente al divieto di circolazione eccetto ai residenti), piazza Palomba (da via Cavallerizzi a via Piscopia), via Piscopia, via Gaetano De Bottis (limitatamente al divieto di circolazione), vico Annunziata (limitatamente al divieto di circolazione), via Teatro (limitatamente al divieto di circolazione), vico secondo Trotti (limitatamente al divieto di circolazione), vico Trotti (limitatamente al divieto di circolazione), via Falanga, via Beato Vincenzo Romano.