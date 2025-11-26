A cura della Redazione

Tutto pronto al Circolo nautico per la presentazione del secondo libro del maiorese Filippo Civale, noto per il suo elisir di lunga vita fatto di lunghe passeggiate e faticose scalate del monte Falesio per raggiungere il santuario dell’Avvocata



C’è chi lo chiama il “peripatetico del Duemila” perché unisce alle chilometriche camminate attraverso i piccoli centri della costiera amalfitana una robusta fede mariana e una filosofia ad essa ispirata che fanno del novantenne maiorese un vero e proprio personaggio sui generis.

Filippo Civale è, infatti, un ex imprenditore di Maiori, noto per la sua passione per la camminata e per la sua profonda devozione alla Madonna dell'Avvocata. Nonostante l'età, mantiene una notevole attività fisica percorrendo migliaia di chilometri ogni anno. È famoso per le sue lunghe passeggiate, come quella da Maiori a Positano e ritorno. Ha percorso 7.446 km nel 2019 e ha migliorato il suo record nel 2020 con 8.710 km, nonostante la pandemia. Nel 2023, a 87 anni, ha percorso oltre 5.800 km. La sua attività fisica viene costantemente monitorata dal suo smartphone. La fede è un aspetto centrale della sua vita.

Fino a qualche anno fa, saliva due volte a settimana al santuario della Madonna dell'Avvocata, sul Monte Falesio. Su impulso dei suoi amici Gerardo Russomando e Stefano Della Pietra, nel 2021 ha scritto un libro fotografico autobiografico intitolato “La mia Avvocata”. Nel libro è ospitata anche una testimonianza del dottor Giacomo Cacchione, dirigente del servizi finanziari al Comune di Torre del Greco, suo compagno di passeggiate al santuario.

Ha partecipato come comparsa in produzioni cinematografiche girate in costiera amalfitana, come “The Equalizer 3”, “Sotto il cielo di Amalfi” e “Repley's Game”. Spesso accompagna amici e conoscenti nelle sue escursioni adattandosi al passo dei suoi compagni. È una figura molto nota non solo a Maiori ma in tutta la costiera amalfitana ed è considerato una memoria storica del territorio per le sue capacità umane uniche e la sua spiccata dialettica.

Venerdì 28 novembre, alle ore 19, con il patrocinio del Comune, la sua seconda opera, dopo la costiera amalfitana, sarà presentata anche presso il Circolo Nautico di Torre del Greco (via Spiaggia del Fronte, n. 40).

Dopo i saluti della dott.ssa Valentina Ascione, consigliere delegato allo Sport, e dell’avv. Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco, ne parleranno il dott. Pasquale Iengo, specialista in Scienze del movimento, il dott. Vincenzo Ciaravolo, biologo nutrizionista, ed il dott. Fabio Attilio, chirurgo vascolare Attilio, angiologo. L’evento sarà moderato dal giornalista Peppe Rinaldi.

Al termine ci sarà una dimostrazione pratica di Filippo Civale e la distribuzione gratuita del suo opuscolo dal titolo “Esercizio è salute”. L’appuntamento sarà ripreso da RTC Quarta Rete 181.