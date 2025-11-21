A cura della Redazione

Individuare aree di sosta gratuita in via Lava Troia. È il contenuto di una lettera indirizzata dal sindaco Luigi Mennella e dal vicesindaco Michele Polese al dirigente della polizia municipale Gennaro Russo.

“A seguito della recente riapertura del plesso scolastico Orsi – scrivono Mennella e Polese – sono pervenute all'attenzione di questa amministrazione numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, e in particolare dell’utenza scolastica, riguardanti le difficoltà legate alla sosta nelle aree limitrofe all’istituto”.

Per tale ragione, “per ridurre i disagi segnalati, si rende necessario un intervento urgente di riorganizzazione della sosta nell'area interessata”. A tal fine, sottolineano il sindaco e il vicesindaco “si chiede di voler disporre con sollecitudine le opportune verifiche tecniche da parte del suo comando, al fine di valutare la fattibilità e procedere alla successiva realizzazione di aree di sosta regolamentata a strisce bianche (sosta gratuita) lungo via Lava Troia, nei tratti e secondo le modalità consentite dal codice della strada”.