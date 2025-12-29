A cura della Redazione

Pienone a piazza Santa Croce per le prime due serate di “Natale in piazza”, la rassegna di concerti gratuiti promossa dall’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella, pensata per animare le festività e offrire momenti di svago e cultura alla cittadinanza. Un obiettivo pienamente centrato, come dimostra la grande affluenza registrata negli appuntamenti di sabato 27 e domenica 28 dicembre.

Sul palco allestito di fronte alla basilica di Santa Croce si sono alternati artisti di grande richiamo. Sabato è stata la volta di That’s Napoli, lo spettacolo musicale corale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, che ha saputo celebrare il Natale fondendo la tradizione musicale partenopea con le melodie più rappresentative delle feste. Domenica, invece, Serena Autieri (nella foto), accompagnata da una ricca ensemble di musicisti diretta da Enzo Campagnoli, ha conquistato il pubblico con una performance intensa, capace di unire la potenza della sua voce all’autentica napoletanità, senza rinunciare al fascino dei grandi classici della musica italiana e internazionale.

La risposta del pubblico è stata significativa, con una piazza Santa Croce gremita e partecipe, un’atmosfera che l’amministrazione comunale punta a ripetere anche per l’ultimo appuntamento della rassegna. Domani, martedì 30 dicembre, alle ore 21, è infatti in programma lo show dei Nostalgia 90: un vero e proprio viaggio nel tempo che unisce un dj set esplosivo ai grandi successi degli anni Novanta, con vocalist, ballerine, performer, allestimenti a tema ed effetti speciali.

“Natale in piazza” rappresenta però solo una parte dell’ampio cartellone natalizio messo a punto dal Comune di Torre del Greco, che proseguirà fino a ridosso dell’Epifania. Continuano, ad esempio, gli “Itinerari religiosi natalizi” nelle chiese cittadine: domani, 30 dicembre, alla Madonna del Carmine alle 19.30 è in programma “Nascette lu Messia – L’alba del verbo incarnato” dell’associazione culturale Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello; alle 20.30, nella chiesa del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo, spazio a “Al silenzio del mondo – Suoni, canti e parole per il tempo del Natale” dell’associazione culturale Ghenearte, con Antonella Morea e la regia di Gigi Di Luca. La chiusura del progetto, ideato da Liborio D’Urzo, è prevista il 5 gennaio alle 19.30 nella basilica di Santa Croce con “Natale in musica”, a cura dell’associazione Amici della musica.

Grande attenzione anche ai più piccoli con “La magia del Natale” nella villa comunale Ciaravolo, attiva dalle 16 alle 20 (con doppio appuntamento dalle 10 alle 13 nei giorni festivi). Il 30 dicembre è in programma “Le favole delle principesse”, mentre dal 3 al 5 gennaio sarà la volta de “Le favole della befana”.

Prosegue inoltre “Strade in festa”, che si concluderà sabato 3 gennaio, dalle 17 alle 21, con “Il pianoforte gigante”, un’esibizione interattiva in cui gli artisti suonano e ballano su una tastiera a pavimento lunga diversi metri. Dal 2 al 4 gennaio, infine, dalle 18.30 alle 22, sarà possibile visitare il presepe vivente allestito negli spazi della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo.

Tutte le iniziative del programma natalizio promosso dall’amministrazione comunale di Torre del Greco sono gratuite e, laddove previsto, fino a esaurimento dei posti disponibili.

