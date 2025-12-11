A cura della Redazione

Dodici appuntamenti, dodici chiese e un unico filo conduttore: raccontare il Natale attraverso musica, arte e spiritualità. È il cuore della rassegna “Itinerari religiosi natalizi”, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e curata dall’ufficio Cultura (dirigente Gaetano Camarda) con la direzione artistica di Liborio D’Urzo.

Un cartellone ricco, che unisce grandi nomi della scena musicale e teatrale italiana alle tradizioni religiose del territorio, trasformando le chiese in luoghi vivi di cultura e condivisione. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il programma: da Antonello Rondi a Katia Ricciarelli

La rassegna prende il via sabato 13 dicembre nella parrocchia della Madonna delle Grazie con “Natale a Napoli, com’era e com’è”, spettacolo inaugurale firmato da Antonello Rondi e Francesco Malapena (ore 19.30).

Il giorno seguente, alle 20.30, nello stesso luogo spazio a “Al silenzio del mondo”, viaggio tra suoni e parole per il tempo natalizio diretto da Gigi Di Luca con l’interpretazione di Antonella Morea (a cura dell’associazione Ghenearte).

Martedì 16 dicembre, la parrocchia del Preziosissimo Sangue ospiterà “It’s the most wonderful time of the year”, concerto del gruppo The Blue Gospel Singer (ore 19.30).

Il 17 dicembre, alle 20, la chiesa di Sant’Antonio di Padova accoglierà una delle ospiti più attese: Katia Ricciarelli, protagonista di “Racconti e pastorali di Natale”.

Teatro, musica popolare e percussioni

Il programma prosegue giovedì 18 dicembre a Santa Maria di Portosalvo con “Allarme nel presepe” di Gianni Rodari, proposto dall’associazione De Bellis (ore 20).

Venerdì 19 dicembre, alla parrocchia di Santa Maria La Bruna, sarà la volta di “Notti di Natale” con Tony Esposito ed Etnica Ditirambo (ore 19.30).

Sabato 20 dicembre, ancora alle 19.30, la parrocchia di Santa Maria del Principio ospiterà “A Maria” con Elisabetta D’Acunzo. Il giorno seguente, domenica 21, la chiesa del Sacro Cuore di Gesù sarà il palcoscenico di “Aspettando il Natale”, a cura dell’associazione Amici della Lirica.

La sera di Santo Stefano, alle 19.30, la Santissima Annunziata accoglierà “Xmas in the world” dell’associazione Magma Ensamble.

Ultimi appuntamenti fino al 30 dicembre

Domenica 28 dicembre, sempre alle 19.30, l’associazione Amici della musica presenterà “Natale in musica”.

Lunedì 29 dicembre, la chiesa dello Spirito Santo ospiterà l’Ensemble Neapolis con “Ninna Nanna la nascita del re”.

Gran finale martedì 30 dicembre, alle 19.30, nella chiesa della Madonna del Carmine con “Nascette lu Messia – L’alba del verbo incarnato” dell’associazione Melallucca, accompagnata dall’arte e dalla voce di Giovanni Mauriello.

Un Natale all’insegna della cultura

“Itinerari religiosi natalizi” si conferma così un viaggio tra tradizione, musica, teatro e spiritualità, un percorso culturale pensato per coinvolgere tutta la comunità e valorizzare il patrimonio artistico e religioso della città nel periodo più suggestivo dell’anno.

