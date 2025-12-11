A cura della Redazione

Cornici, quadretti, bicchieri decorati e perfino addobbi natalizi: palle, stelle e piccoli capolavori realizzati rigorosamente con il prezioso “oro rosso”, il corallo che ha reso Torre del Greco famosa nel mondo. Sono le opere prodotte dai giovani con spettro autistico ad alto funzionamento che hanno partecipato al progetto “Sulle ali dell’Airone”, promosso dalla cooperativa sociale Leonardo e finanziato dalla Regione Campania con la compartecipazione del Comune di Torre del Greco.

Il percorso ha previsto la creazione di un vero e proprio laboratorio di lavorazione del corallo, grazie alla collaborazione con l’azienda “Enzo Liverino 1894”. Circa trenta ragazzi maggiorenni hanno preso parte alle attività, dando vita a manufatti originali che sono diventati il cuore della mostra “Natale di corallo”, inaugurata giovedì 11 dicembre nei saloni del Circolo Nautico cittadino, uno dei partner dell’iniziativa.

L’apertura dell’esposizione – allestita per la vendita delle opere, il cui ricavato sarà interamente destinato ai partecipanti al laboratorio – è stata preceduta da un momento di presentazione del progetto e delle sue prospettive future. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo Nautico, Gianluigi Ascione, al quale è stato donato un quadro che riproduce il simbolo dello storico sodalizio affacciato sulla banchina di levante del porto.

«Per noi è un grande orgoglio ospitare questa iniziativa – ha dichiarato Ascione – perché ci permette di entrare in contatto con una realtà che ogni giorno fa tanto per chi è più fragile».

Soddisfatta la responsabile della cooperativa Leonardo, Annalisa Petrone, che ha voluto lasciare spazio alle testimonianze di alcuni ragazzi. Pasquale ha raccontato le competenze acquisite durante il laboratorio, mentre Alessandro ha parlato con passione della storia dell’arte del corallo a Torre del Greco.

A rappresentare l’amministrazione comunale è intervenuta la consigliera Olimpia Viscovo, psicoterapeuta dell’ospedale Maresca:

«Da professionisti – ha spiegato – conosciamo bene quella “finestra” nella quale questi ragazzi rischiano di sparire. Con questo progetto abbiamo invece voluto valorizzare le loro enormi potenzialità».

La consigliera regionale Loredana Raia ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso e ricordato la visita del presidente uscente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha voluto salutare personalmente i ragazzi. «È stata un’emozione condivisa – ha affermato – e l’obiettivo è proseguire su questa strada».

In chiusura, l’imprenditore Enzo Liverino, che ha messo a disposizione gli spazi aziendali per il laboratorio, ha annunciato un riconoscimento speciale per i partecipanti:

«Presto – ha detto – i ragazzi riceveranno l’attestato di ambasciatori del corallo. Contribuiranno così a far conoscere e tramandare le tante peculiarità della nostra tradizione legata all’oro rosso».

La mostra resterà aperta nei prossimi giorni, offrendo alla città un’occasione unica per sostenere il talento e la creatività dei giovani protagonisti del progetto.