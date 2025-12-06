Si chiama “Natale di Corallo” la mostra che raccoglie le creazioni realizzate dai giovani partecipanti a “Sulle ali dell’Airone”, il progetto promosso dalla cooperativa sociale Leonardo e finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi del Ministero per le Disabilità.

L’iniziativa ha coinvolto negli ultimi mesi una ventina di ragazzi con disturbo dello spettro autistico, impegnati in percorsi laboratoriali artistici e manuali.

Il progetto ha trovato uno dei suoi momenti più significativi nella recente visita del governatore Vincenzo De Luca presso la sede storica dell’azienda Enzo Liverino 1894, dove sono state presentate le attività svolte dai partecipanti nel laboratorio dedicato alla lavorazione del corallo, eccellenza tipica del territorio di Torre del Greco.

La mostra “Natale di Corallo” sarà inaugurata giovedì 11 dicembre alle ore 10 nei saloni del Circolo Nautico di Torre del Greco, in via Spiaggia del Fronte 40. A darne l’annuncio sono il presidente del Circolo, Gianluigi Ascione, e la presidente della cooperativa Leonardo, Annalisa Petrone.

Le opere resteranno esposte fino a domenica 14 dicembre e saranno disponibili anche per l’acquisto. L’intero ricavato sarà destinato ai giovani partecipanti al progetto, come ulteriore sostegno alle attività formative e creative che li hanno visti protagonisti.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento di valorizzazione delle abilità dei ragazzi, ma anche un modo per avvicinare la comunità alla loro esperienza, attraverso arte, inclusione e tradizione.